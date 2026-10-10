Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Sonora / Imuris

Se reúnen colectivos de Sonora en Ímuris

Recorrerán camino a la Presa Comaquito para realizar una mega jornada de búsqueda.

Se reúnen colectivos de Sonora en Ímuris

SONORA. — Desde las 8:00 horas de este sábado 10 de octubre, comenzaron a llegar miembros de diez diferentes colectivos del Estado de Sonora a la Plaza Bicentenario de Ímuris.

Esto con el objetivo de emprender un recorrido a la Presa Comaquito ubicada a 27 kilómetros al oriente del municipio, con el objetivo de realizar una mega jornada de búsqueda.

De acuerdo con datos proporcionados por los colectivos de búsqueda de Sonora, se tienen indicios de por lo menos 100 personas que pudieran estar sin vida en la zona en la que se realizará la búsqueda.

Cabe señalar que en la jornada de búsqueda se contará con el apoyo de elementos de la Comisión de Búsqueda de Sonora, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y Municipal, Ejército Mexicano, Bomberos y buzos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados