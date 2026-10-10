Se reúnen colectivos de Sonora en Ímuris

SONORA. — Desde las 8:00 horas de este sábado 10 de octubre, comenzaron a llegar miembros de diez diferentes colectivos del Estado de Sonora a la Plaza Bicentenario de Ímuris.

Esto con el objetivo de emprender un recorrido a la Presa Comaquito ubicada a 27 kilómetros al oriente del municipio, con el objetivo de realizar una mega jornada de búsqueda.

De acuerdo con datos proporcionados por los colectivos de búsqueda de Sonora, se tienen indicios de por lo menos 100 personas que pudieran estar sin vida en la zona en la que se realizará la búsqueda.

Cabe señalar que en la jornada de búsqueda se contará con el apoyo de elementos de la Comisión de Búsqueda de Sonora, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y Municipal, Ejército Mexicano, Bomberos y buzos.