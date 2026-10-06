Colectivos de búsqueda de Sonora realizarán una jornada masiva en la presa El Comaquito de Ímuris el sábado 10 de octubre

La jornada se realizará el sábado 10 de octubre a las 8:00 horas.

Participarán 10 colectivos, elementos de la Comisión de Búsqueda, AMIC, Ejército, Bomberos y buzos; hay indicios de por lo menos 100 personas sin vida en la zona.

NOGALES.- Con la participación de integrantes de 10 colectivos de búsqueda de Sonora, el sábado 10 de octubre se realizará una jornada masiva de búsqueda en la presa el Comaquito, ubicada a 27 kilómetros al oriente del municipio de Ímuris; informó Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, líder del colectivo Buscando Corazones.

Las corporaciones y equipos que participarán

El operativo reunirá a elementos de la Comisión de Búsqueda de Sonora, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y Municipal, Ejército Mexicano, Bomberos y buzos.

La líder del colectivo Buscando Corazones de Nogales también mencionó que estarán participando en la jornada de búsqueda estudiantes de distintas universidades del municipio fronterizo, por lo que se espera una jornada masiva en la que se prentende encontrar a personas desaparecidas.

Los indicios de al menos 100 personas sin vida

De acuerdo con datos proporcionados por los colectivos de búsqueda de Sonora, se tienen indicios de por lo menos 100 personas que pudieran estar sin vida en la zona en la que se realizará la búsqueda.

Los colectivos que participarán

Los colectivos que estarán participando de Nogales son:

Buscando Corazones.

Buscadoras de la Frontera.

Buscadoras por la Paz.

Buscadoras de Altar.

Verdad y Justicia por Nuestos Desaparecidos.

También estarán colaborando en la jornada de búsqueda los colectivos: Buscando a Jonas de Puerto Peñasco, Misioneras Buscadoras de Magdalena, Guerreras Buscadoras de Cajeme, Guaymas y Empalme, Familias Buscadoras de Trincheras y Buscando Desaparecidos de Huatabampo.

Ayala Ortiz dijo que el sábado en punto de las 8:00 horas se reunirán todos los participantes de la jornada de búsqueda en la Plaza Bicentenario de Ímuris, para posteriormente viajar 27 kilómetros al oriente hasta llegar a la presa Comaquito.

Te puede interesar: Colectivo Buscadoras Por La Paz halla restos óseos en Las Cuevitas detrás del Cerro Colorado en Hermosillo