Colectivo Buscadoras Por La Paz halla restos óseos en Las Cuevitas detrás del Cerro Colorado en Hermosillo

El cuerpo tendría alrededor de 15 días en abandono y presentaba ausencia de ambas extremidades inferiores y una mano; la FGJE investiga.

HERMOSILLO.- Los restos óseos de una persona fueron localizados durante la noche de ayer en la zona conocida como “Las Cuevitas”, ubicada detrás del Cerro Colorado, en Hermosillo, por el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora.

El hallazgo se registró luego de que integrantes del colectivo Buscadoras recibieron una llamada anónima que alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en el sector.

Los primeros reportes sobre los restos

De acuerdo con los primeros reportes del grupo de mujeres, los restos corresponderían aparentemente a una persona del sexo masculino y presentarían un avanzado estado de descomposición.

De manera preliminar, se estimó que el cuerpo tendría alrededor de 15 días en abandono.

También se informó que presentaba ausencia de ambas extremidades inferiores y de una mano, aunque las circunstancias en que ocurrieron estas lesiones deberán ser determinadas por las autoridades periciales.

Las prendas y objetos localizados en el sitio

Entre las prendas y objetos localizados en el sitio se encontraba una camiseta roja, un pantalón de mezclilla de la marca Levi’s y ropa interior tipo bóxer de color azul con rojo.

También fueron encontrados una pulsera de tela o hilaza en colores azul y rojo, así como una cadena plateada de acero inoxidable con un dije en forma de cruz.

El apoyo de las autoridades

Integrantes del colectivo acudieron al lugar acompañados por elementos de la Guardia Nacional y autoridades policiacas, quienes realizaron el acordonamiento y las diligencias competentes para el procesamiento de la escena.

La identidad de la persona localizada y las causas de muerte serán esclarecidas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). El colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora invitó a la población a denunciar las desapariciones.

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