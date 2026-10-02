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Un hombre de 54 años murió al caer de una escalera mientras instalaba internet en una empresa de la carretera Pesqueira-Zamora

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 17.5; un testigo observó la caída desde la planta baja.

Un hombre de 54 años murió al caer de una escalera mientras instalaba internet en una empresa de la carretera Pesqueira-Zamora

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 17.5. l Foto: Archivo

Por Redacción GH  

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Un hombre de 54 años, identificado como José “N.”, murió luego de caer de una escalera mientras realizaba trabajos de conexión de cables de internet en una empresa ubicada sobre la carretera Pesqueira-Zamora.

El accidente a las 20:00 horas en el kilómetro 17.5

Según una autoridad estatal, el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas de ayer, en el kilómetro 17.5 de dicha carretera, donde se encuentran las instalaciones de la empresa.

De acuerdo con el reporte, el hombre fue localizado sin vida en el primer piso del inmueble, luego de presuntamente caer de una escalera mientras realizaba sus labores.

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Un testigo señaló a las autoridades que José “N.”, portaba un cinturón y que observó desde la planta baja el momento en que ocurrió la caída.

Al lugar acudieron personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) para realizar las diligencias y elaborar el informe sobre los hechos.

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