FGJE investiga agresión contra alumna del Cecyte en Sonora

La estudiante fue atacada física y verbalmente por otras alumnas en una parada de camión; autoridades informaron que está fuera de peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investiga el caso de agresión a una alumna del Cecyte por mismas alumnas del plantel.

El fiscal general, Gustavo Salas Chávez detalló que en días pasados se tuvo conocimiento de este caso donde alumnas del plantel agredieron de manera verbal y física a otra en una parada de camión.

Entiendo que son circunstancias personales las que generaron la agresión, ya estamos actuando nosotros, estamos estableciendo las conductas particulares que se cometieron y estamos avanzando para en su momento determinar lo que conforme a derecho proceda”, dijo.

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La alumna se encuentra fuera de peligro y las autoridades están en coordinación con familiares y autoridades educativas para el esclarecimiento de los hechos.

En redes sociales se habló de que la alumna es una persona trans, pero el fiscal sin dar detalles, precisó que se trabaja con perspectiva de género y la investigación se centra en los hechos.

“Nosotros nos estamos vinculando directamente a los hechos en concreto, más allá de las posibles preferencias sexuales de la víctima. Nosotros estamos actuando conforme a las disposiciones legales que existen en el Código Penal y ese será el marco de actuación en el que nos vamos a circunscribir”, recalcó.