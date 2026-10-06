Decomisan más de 45 kilos de cocaína en las garitas Dennis DeConcini y Mariposa de Nogales

Más de 45 kilos de cocaína fueron decomisados del 1 al 5 de octubre.

Agentes caninos K-9 alertaron sobre narcóticos ocultos en una llanta de repuesto y en un compartimiento del tablero; la DEA se hizo cargo de los conductores y la droga.

NOGALES.- Más de 45 kilogramos de cocaína fueron decomisados durante los primeros días del mes de octubre en las garitas Dennis DeConcini y Mariposa de Nogales; informó esta mañana Natalia Papachoris, jefa interina del Puerto de Nogales del Departamento de Aduanas y Protección de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe de Natalia Papachoris, del 1 al 5 de octubre, los oficiales del CBP, alertados por agentes caninos K-9, lograron interceptar varios cargamentos de narcóticos que intentaron cruzar ocultos en vehículos particulares.

La cocaína oculta en la llanta de repuesto

En uno de los decomisos, un agente canino K-9 alertó al oficial del CBP sobre la posible presencia de narcóticos en la llanta de repuesto de un vehículo particular, por lo que procedieron a una inspección secundaria.

Al notar anomalías en el neumático, los oficiales procedieron a cortar la llanta de la cual lograron extraer más de 20 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva café que contenían en su interior cocaína.

El compartimiento adaptado en el tablero del sedán

En otro de los eventos, otro agente canino alertó al oficial sobre la presencia de narcóticos en un vehículo sedán, el cual tenía adaptado un compartimiento en el tablero del carro, de donde se extrajo un bloque grande de forma rectangular envuelto en plástico negro.

Decomisan más de 45 kilos de cocaína en garitas de Nogales durante primeros días de octubre

Los conductores y la droga a disposición de la DEA

Los conductores y los más de 45 kilos de cocaína decomisados en ambos casos fueron puestos a disposición de agentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

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