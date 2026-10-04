Detienen a pasajero procedente de Colombia en aeropuerto de Nuevo León tras hallar más de 94 litros de cocaína en botellas que simulaban ser suplementos

Las autoridades encontraron 189 botellas que simulaban contener suplemento multivitamínico. | Crédito: FGR

La sustancia fue localizada en cuatro maletas durante una revisión apoyada por un binomio canino en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

Un hombre identificado como Miguel “N” fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, después de que autoridades localizaran 189 botellas que simulaban contener un suplemento multivitamínico y que en realidad contenían cocaína, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La persona había llegado desde Colombia cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detectaron cuatro maletas con apoyo de un binomio canino.

En su interior fueron encontradas las botellas que contenían un total de 94 litros 500 mililitros de la sustancia.

¿Qué encontraron las autoridades en el aeropuerto de Nuevo León?

El aseguramiento ocurrió durante las labores de revisión realizadas en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, ubicado en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la FGR, los elementos de la PFM hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Nuevo León, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el hallazgo realizado durante la inspección.

El procedimiento permitió localizar cuatro maletas en las que se encontraban las botellas.

Para detectar los indicios, los agentes contaron con el apoyo de un binomio canino, utilizado durante las labores de revisión.

Las botellas simulaban ser suplementos multivitamínicos

Uno de los elementos centrales del caso es la forma en que estaba presentado el contenido asegurado.

Las autoridades encontraron 189 botellas que simulaban contener suplemento multivitamínico, pero cuyo contenido correspondía a cocaína.

En total, la sustancia asegurada alcanzó un volumen reportado de 94 litros 500 mililitros.

¿De dónde llegó el detenido?

La información proporcionada por la Fiscalía establece que Miguel “N” llegó procedente de Colombia al aeropuerto de Nuevo León.

El aseguramiento ocurrió una vez que los elementos de la PFM realizaron las diligencias correspondientes y localizaron las cuatro maletas con las botellas.

¿Qué delito investiga la FGR?

El Ministerio Público Federal continúa con la integración de una carpeta de investigación por el posible delito contra la salud.

Esto significa que las autoridades deberán realizar las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del caso, determinar la naturaleza y características de la sustancia asegurada y definir las responsabilidades que correspondan conforme a la investigación.

La persona detenida y los indicios permanecen bajo disposición de la autoridad ministerial mientras continúan las diligencias.

La presunción de inocencia se mantiene

La FGR establece que Miguel “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Por ello, aunque la autoridad informó sobre su detención y el aseguramiento de la sustancia, cualquier responsabilidad penal deberá determinarse mediante el procedimiento correspondiente.

El caso continuará bajo investigación de la Fiscalía General de la República, mientras el Ministerio Público Federal realiza las diligencias relacionadas con el posible delito contra la salud.

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