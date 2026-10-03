“Estamos mejor”: Esta es la situación de salud de la reportera y el camarógrafo que fueron atropellados en Nuevo León

De acuerdo con sus declaraciones, tanto ella como el camarógrafo se encontraban estables después del incidente.

Monterrey, Nuevo León.— La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales se encuentran fuera de peligro y en condición estable después de ser atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en Monterrey.

El incidente ocurrió este viernes, mientras ambos comunicadores se encontraban realizando un reporte sobre las condiciones viales y los efectos de las precipitaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

La reportera explicó posteriormente que ambos se encontraban en un sitio que previamente habían identificado como un punto donde los automovilistas debían reducir la velocidad debido a las condiciones de la vialidad.

“Estamos ya mejor”, dice Alma de la Rosa

Después del accidente, Mario Gámez, conductor del noticiario, acudió al hospital para conocer el estado de salud de Alma de la Rosa.

La propia reportera agradeció las muestras de apoyo que recibió de la audiencia y de distintos funcionarios tras conocerse el accidente.

“Llevo 35 años de reportera. No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. Darles las gracias a todos. Estamos ya mejor”.

De acuerdo con sus declaraciones, tanto ella como el camarógrafo se encontraban estables después del incidente.

La periodista también aprovechó para recordar a los conductores la importancia de disminuir la velocidad durante las lluvias, especialmente en zonas donde el agua puede reducir la visibilidad o modificar las condiciones de la superficie de rodamiento.

“Estaba haciendo la advertencia precisamente de que bajaran un poco la velocidad, estábamos en un lugar previamente identificado que había que bajar la velocidad; sin embargo, pues sucede esto lamentablemente, pero pues son gajes del oficio”.

El accidente ocurrió mientras cubrían las lluvias

El atropellamiento ocurrió durante una jornada marcada por fuertes precipitaciones en Nuevo León, que comenzaron desde la noche del jueves y provocaron afectaciones en distintos puntos del área metropolitana.

Las lluvias generaron inundaciones, deslaves y complicaciones viales, mientras que las condiciones meteorológicas llevaron a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales.

En este contexto, equipos de medios de comunicación se desplazaron hacia distintos puntos de Monterrey y municipios metropolitanos para informar sobre las condiciones de las calles, el comportamiento de los cauces y las zonas afectadas.

Fue durante una de estas coberturas cuando De la Rosa Flores y Morales fueron impactados por un vehículo.

El incidente quedó registrado mientras se realizaba la transmisión, lo que permitió que las imágenes del atropellamiento circularan posteriormente en redes sociales.

¿Quién es Alma de la Rosa Flores?

Alma de la Rosa Flores cuenta con 35 años de trayectoria como reportera, según explicó después del accidente.

Su experiencia profesional incluye participación en distintos medios de comunicación del noreste del país.

De acuerdo con su perfil profesional, trabajó como reportera en TV Azteca Noreste entre 1997 y 2010, además de colaborar posteriormente con otros medios.

Entre sus antecedentes profesionales aparecen:

TV Azteca Noreste: 1997-2010.

1997-2010. Capital Coahuila: 2014-2015.

2014-2015. Dominio Radio: 2015-2018.

2015-2018. Abstracto Noticias: 2019-2020.

2019-2020. Gamavisión Noticias TV: 2021 a la actualidad.

Además de su trabajo periodístico, De la Rosa Flores ha ocupado cargos relacionados con comunicación institucional.

Entre 2010 y 2014 fue coordinadora de prensa del Gobierno Municipal de Saltillo.

Posteriormente, entre 2014 y 2015, se desempeñó como jefa de prensa del PRI en Coahuila.

Entre 2018 y 2019 ocupó el cargo de jefa de información del Gobierno de Nuevo León, específicamente dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Así fue el momento en que la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados en vivo durante una transmisión para su noticiero en la avenida Morones Prieto en #Monterrey, Nuevo León.



Ambos fueron llevados a un hospital y… pic.twitter.com/ydJ0SqwVcB — Nacho Lozano (@nacholozano) October 2, 2026

La cobertura periodística, en medio de condiciones adversas

El accidente volvió a poner de manifiesto los riesgos que pueden enfrentar los equipos de prensa durante la cobertura de fenómenos meteorológicos.

En este caso, la reportera y el camarógrafo se encontraban precisamente cubriendo las consecuencias de las lluvias y transmitiendo información preventiva para los automovilistas cuando fueron embestidos.

La propia De la Rosa Flores señaló que habían elegido previamente un punto en el que era necesario extremar precauciones y reducir la velocidad.

Tras el incidente, la periodista agradeció las muestras de solidaridad y aseguró que ambos comunicadores se encontraban mejor.

La cobertura de las lluvias continuó mientras autoridades y equipos de emergencia atendían las afectaciones registradas en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey.