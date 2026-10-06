Detienen a un hombre de 31 años por presuntamente incendiar la casa de su madre en la colonia Héroes de Nogales

Las pérdidas fueron totales en la vivienda de madera y lámina. | Foto: Manuel Jiménez

La adulta mayor denunció agresiones verbales y observó a su hijo alejarse corriendo antes de que el fuego consumiera la casa de madera y lámina; las pérdidas fueron totales.

NOGALES.- Una mujer adulto mayor, de identidad reservada, denunció haber sido agredida verbalmente por su hijo Ionatan “N”, de 31 años de edad, quien presuntamente habría incendiado la vivienda de su madre, provocando pérdidas totales en la vivienda. Horas después, policías municipales habrían capturado al presunto responsable, quien se comportaba de manera agresiva.

Ionatan “N”, de 31 años de edad.

El reporte del incendio a las 16:30 horas

El informe policial homologado establece que en punto de las 16:30 horas del 5 de octubre, elementos de la policía municipal atendieron un reporte sobre un incendio ubicado en lo alto de un cerro en la calle Río Mayo de la colonia Héroes en el municipio de Nogales.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, se entrevistaron con la reportante quien declaró que, momentos antes, al encontrarse en su domicilio, llegó su hijo de nombre Ionatan “N”, de 31 años, y comenzó a comportarse de manera agresiva; la adulto mayor sospecha que su hijo inició el incendio ya que lo observó alejarse corriendo.

Unos minutos después, la mujer observó humo y llamas en la vivienda, las cuales se propagaron de inmediato debido a que la vivienda estaba construida con madera y lámina, por lo que tuvo que salirse del domicilio hasta que acudieron al lugar bomberos de Nogales, quienes lograron sofocar las llamas.

En punto de las 16:30 horas del 5 de octubre, elementos de la policía municipal atendieron un reporte sobre un incendio. | Crédito: Manuel Jiménez

Las pérdidas totales y el aviso a la CAT

Las pérdidas fueron totales, por lo que se dio aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana. Cabe señalar que horas más tarde, a las 21:53 horas de ese mismo día, policías municipales acudieron a la colonia Héroes por el reporte de una persona agresiva, quien amenazaba con un tubo de metal a los vecinos en una de las escalinatas de dicha colonia.

Los oficiales detuvieron al presunto agresor, quien resultó ser Ionatan “N”, de 31 años de edad, presunto responsable de incendiar la vivienda de su madre. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará la situación legal del detenido.

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