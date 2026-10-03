Cuatro perros atacan a una mujer de 74 años en la colonia Solidaridad de Nogales y le muerden la pantorrilla

El reporte se recibió a las 20:15 horas del 2 de octubre. | Foto: Archivo

Emilia caminaba por la banqueta de la calle Cuarta cuando los animales le salieron al paso; las lesiones no ponen en riesgo su vida.

NOGALES.- Cuatro perros de distintas rezas y tamaños atacaron a una mujer de 74 años de edad quien caminaba por la colonia Solidaridad en Nogales, causandole lesiones; informó esta mañana la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal.

El reporte a las 20:15 horas del 2 de octubre

El informe policial homologado establece que en punto de las 20:15 horas del 2 de octubre, elementos de la policía municipal atendieron un reporte sobre una mujer de la tercera edad atacada por perros en la calle cuarta de la colonia Solidaridad.

Cuando los oficiales llegaron al lugar indicado, tuvieron a la vista a la reportante de nombre Emilia, de 74 años de edad, quien les manifestó a los oficiales que habría sido atacada por cuatro perros en dicho lugar.

La mujer de 74 años de edad dijo que, momentos antes, cuando caminaba por la banqueta de la calle antes mencionada, le salieron al paso 4 perros de diferentes razas y tamaños, siendo uno de color negro quien le mordió la pierna a la altura de la pantorrilla.

La víctima logró ahuyentar a los caninos que ingresaron a un domicilio del lugar, por lo que procedió a llamar a la linea de emergencia para solicitar ayuda.

La atención médica y las lesiones

Ante lo sucedido, los elementos de seguridad pública, procedieron a trasladar a la señora ante el médico de guardia, quien reportó que las lesiones no ponían en riesgo la vida de la reportante.

Cabe señalar que los oficiales municipales dieron aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes del caso para el deslinde de responsabilidades.

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