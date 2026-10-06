Audiencia de Jesús Maximiano, el doctor de los sueros, será privada y a puerta cerrada este martes a las 14:00 horas

La audiencia se realizará este martes a las 14:00 horas en sala virtual. | Crédito: Poder Judicial del Estado de Sonora

El médico relacionado con la muerte de 8 personas por aplicación de sueros vía venosa se entregó ayer tras seis meses prófugo; el juez informó que su estado de salud es delicado.

HERMOSILLO.- La audiencia de Jesús Maximiano, conocido como el doctor de los sueros, en el juzgado oral de lo penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es privada.

Luego de seis meses de estar prófugo, el médico que está relacionado con la muerte de 8 personas por aplicación de sueros vía venosa, ayer se entregó a las autoridades.

Este martes a las 14:00 horas tiene una audiencia a puerta cerrada en una sala virtual, debido a que el detenido tiene un estado de salud delicado, según dio a conocer el juez encargado.

Aunque familiares han optado por preferir no hablar del caso, esperan que la justicia esté de su lado y no del acusado.

Fiscalía busca prisión preventiva

Horas antes de la audiencia, Gustavo Salas Chávez, titular de la FGJES, informó que la institución solicitará que el doctor Maximiano “N” lleve el proceso en prisión preventiva justificada.

El fiscal explicó que por su edad no puede obtener el beneficio de llevar su juicio en domicilio, aunque sí existe la posibilidad debido a su estado de salud.

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