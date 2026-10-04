Perche Fest 2026 reúne a más de 25 negocios y lleva los sabores de la cocina hermosillense al Centro Histórico

El festival reunió a negocios de burros percherones, estudiantes de gastronomía y propuestas creativas frente a Palacio Municipal

El Perche Fest 2026 se realizó con mucho éxito en Vía Activa, los olores inundaron el cuadro histórico de la ciudad y los cocineros pusieron la cocina hermosillense en alto.

Fueron más de 25 negocios de burros percherones los que expusieron su sabor en el bulevar Hidalgo, frente a Palacio Municipal.

La Universidad del Valle de México (UVM), con la participación de 60 alumnos y maestros, hizo un burro que midió alrededor de 19 metros con 15 kilos de carne.

“Lo vamos a regalar, ahorita la gente ya está esperando la oportunidad en que terminemos para hacer el corte de todas las piezas del percherón para empezarlo a regalar y que toda la gente deguste”, dijo Gabriela Jiménez, coordinadora de Gastronomía en la UVM.

Cada carreta de perches contó con un toque especial, como Cristián Basilia Franco, quien atiende en el Parque de la colonia Cuauhtémoc, y se ha especializado en el sabor italiano.

“El que más se vende es un italiano, lleva queso, tomate, aguacate, pepperoni, champiñones. Las especialidades que manejamos están inspiradas en las pizzas; por ejemplo, manejamos uno que es el mexicano, que trae lo de la pizza mexicana”, dijo.

A cada metro del espacio de Vía Activa, había una carreta con un sabor singular y un estilo muy propio.

Jolette Trejo de Tumba Burros Percherones innovó con el Sushi Burro, que es un percherón enrollado en tocino, compactado y que es cortado en forma de sushi, lo cuál lo hace más fácil de comer.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez fue el encargado de premiar a los participantes en el Perche Fest 2026. En la categoría “El mejor perche de la H”, el primer lugar fue otorgado a Il Bambino, el segundo sitio a Burro del Desierto y el tercer puesto a El Rincón del Perche.

Por su parte, en la categoría “Perche Creativo”, el máximo galardón se lo llevó “Burros de la 7”, seguido por “Percherones PP” en segundo lugar y “Tumba Burros Percherones” en la tercera posición.

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