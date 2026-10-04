Hermosillo realizará su primer Foro de Salud Mental este 6 de octubre; expertos abordarán suicidio, infancia, neurodivergencia y riesgos del autodiagnóstico

Hermosillo realizará este 6 de octubre su primer Foro de Salud Mental con médicos, psicólogos y especialistas.

El Primer Foro de Salud Mental “Hablemos de lo que sentimos” reunirá este 6 de octubre en el Teatro del Cobach Hermosillo a especialistas que hablarán sobre crisis suicidas en adultos mayores, salud mental infantil, autodiagnósticos digitales, neurodivergencia y atención dentro del sistema sanitario

HERMOSILLO, Son.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Hermosillo será sede este martes 6 de octubre del Primer Foro de Salud Mental “Hablemos de lo que sentimos”, un encuentro dirigido a profesionales del sector salud y personas en formación, con conferencias magistrales y paneles especializados.

De acuerdo con la invitación compartida en Facebook por la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, el foro se realizará en el Teatro del Cobach Hermosillo, en un horario de 8:00 a 13:45 horas, y reunirá a especialistas para abordar desde distintas áreas temas relacionados con la atención, prevención e intervención en salud mental.

¿Cuándo y dónde será el Primer Foro de Salud Mental en Hermosillo?

La convocatoria difundida para el encuentro establece los siguientes datos:

Fecha: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Lugar: Teatro del Cobach Hermosillo.

Teatro del Cobach Hermosillo. Horario: de 8:00 a 13:45 horas.

de 8:00 a 13:45 horas. Formato: conferencias magistrales y paneles de expertos.

conferencias magistrales y paneles de expertos. Dirigido a: profesionales de la salud y personas en formación.

El programa contempla la participación de médicos, personal de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales, bajo un enfoque multidisciplinario.

La doctora Gabriela Nucamendi Cervantes señaló en la publicación que el encuentro es organizado por IMSS Bienestar Sonora.

¿Qué temas se abordarán durante el Foro de Salud Mental?

El programa difundido incluye temas relacionados con el estigma alrededor de la salud mental, prevención del suicidio, atención de niñas, niños y adolescentes, uso de tecnologías digitales, neurodivergencia y los desafíos que enfrenta el propio sistema de salud.

Uno de los ejes será la conferencia magistral “Más allá del estigma en la salud mental”, que estará a cargo de la doctora Lorena López Pérez.

La ponencia plantea colocar en el centro de la discusión las barreras relacionadas con el estigma que todavía acompañan a los padecimientos y necesidades de atención en salud mental.

Abordarán las crisis suicidas en personas mayores

Otro de los espacios será el panel de expertos “Intervenir para Cuidar: Abordaje de Crisis Suicidas en Personas Mayores”.

Participarán:

Mtra. Leticia del Rincón Muro .

. Mtro. Luis Fernando Carvajal Dávila .

. Dra. Giovanna Hazel Guerrero Quintero.

El panel será moderado por el Dr. Luis Guillermo Beltrán Galindo.

La conversación estará enfocada en la intervención ante crisis suicidas entre personas adultas mayores, una población que requiere mecanismos específicos de detección, acompañamiento y atención.

Salud mental de niñas y adolescentes también estará en la agenda

El foro incluirá el panel “Salud mental en la Infancia y Adolescencia: Intervención Oportuna, Prevención de Riesgos y Participación Familiar”.

En esta mesa participarán la Mtra. Martha Celina Morales Samaniego, la Lic. Carmen Victoria Hinostroza Fuentes y la Lic. Martha Lydia Morales Miranda, bajo la moderación del Dr. Luis Guillermo Beltrán Galindo.

La propuesta aborda tres aspectos centrales: la detección e intervención oportuna, la prevención de situaciones de riesgo y el papel que tiene la familia dentro del acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.

¿Cómo influyen las redes y la cultura digital en los autodiagnósticos?

Uno de los temas relacionados con los nuevos hábitos digitales será desarrollado por el Dr. Emmanuel Gastélum Rosas, quien impartirá la conferencia magistral:

“Influencia de la cultura digital y riesgos de autodiagnósticos”.

La ponencia estará enfocada en los riesgos relacionados con la búsqueda, interpretación y consumo de información sobre salud mental en entornos digitales, particularmente cuando ésta deriva en autodiagnósticos sin una valoración profesional.

Presentarán estrategia de salud mental para residencias médicas

La Dra. Érika Fernanda Raña Pohls presentará el tema “Código blanco: Estrategia de atención en salud mental para residencias médicas”.

Esta participación estará orientada específicamente hacia la atención de la salud mental dentro de la formación y las residencias médicas, uno de los sectores contemplados dentro del perfil profesional al que está dirigido el encuentro.

Neurodivergencia en la niñez y el estigma

También se impartirá la conferencia magistral “Estrategias clínicas ante el estigma de la neurodivergencia en la niñez”, encabezada por el Dr. Gilberto González Mellado.

La exposición abordará herramientas clínicas relacionadas con niñas y niños neurodivergentes y las dificultades que pueden generar los estigmas en torno a estas condiciones dentro de los procesos de atención.

Especialistas discutirán los retos de salud mental dentro del sistema sanitario

El programa contempla además el panel “Retos de la salud mental en el sistema de salud”, con la participación del Dr. César Dall González Gastélum, la Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes y la Dra. Lorena López Pérez.

La mesa también será moderada por el Dr. Luis Guillermo Beltrán Galindo.

Este bloque estará centrado en los desafíos que enfrenta la atención de la salud mental desde las propias instituciones sanitarias y cerrará una agenda que integra perspectivas clínicas, preventivas, familiares y profesionales.

Un foro para distintas áreas de la salud

La convocatoria destaca la participación de distintas disciplinas involucradas en el acompañamiento de las personas: medicina, enfermería, psicología y trabajo social.

Bajo el lema “Hablemos de lo que sentimos”, el Primer Foro de Salud Mental busca abrir la conversación entre especialistas y personal en formación sobre problemas que abarcan distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, además de los retos derivados de las nuevas tecnologías y la atención dentro de los servicios de salud.

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