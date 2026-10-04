Hermosillo tendrá hasta 42°C esta semana; así cambiará el calor

Hermosillo alcanzará 42°C esta semana y el calor será más intenso. FOTO: BANCO DIGITAL GH

Las temperaturas volverán a los 40°C desde el martes y podrían alcanzar los 42°C el jueves, de acuerdo con el pronóstico de MeteoAlert Hermosillo.

Las temperaturas de 40°C regresarán a Hermosillo esta semana y podrían alcanzar valores de hasta 42°C, sobre todo entre miércoles y viernes, de acuerdo con el pronóstico de MeteoAlert Hermosillo.

Para este lunes las condiciones serán más templadas, con una máxima de 35°C y cielo medio nublado, además de una probabilidad de lluvia del 30% durante la mañana.

El lunes existe alta incertidumbre respecto a la temperatura máxima y densidad de la nubosidad, ya que, es probable que durante la madrugada haya nubosidad más densa, lo cual, puede provocar un ligero incremento en el potencial de lluvia, entre la madrugada y el amanecer”, explicó el portal.

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De no presentarse esa lluvia, y que la nubosidad se disipe, las temperaturas podrían subirse incluso a 39°C, advirtió.

El martes volverá a incrementarse la temperatura hasta alcanzar los 40°C, con cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Es a partir de la mitad de semana que se prevé el periodo más caluroso de la semana, con una máxima de 41°C el miércoles y 42°C el jueves, así como condiciones calientes y sofocantes en Hermosillo.

Para el fin de semana a temperatura comenzará a descender ligeramente, con una máxima de 39°C el sabado, mientras que el domingo se esperan 37°C.

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El descenso continuará durante el inicio de la siguiente semana, con temperaturas máximas de 34°C el lunes y 33°C el martes 13, aunque todavía el pronóstico puede cambiar conforme transcurre la semana, señaló.

Hasta el momento, aún no se divisa la entrada de un frente frío a Sonora, por lo que un descenso más marcado de temperatura sigue siendo incierto.