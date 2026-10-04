Buscan evitar desperdicio de alimentos

Maíz, lácteos, carne de cerdo, soya y productos avícolas forman parte de los principales alimentos que México importa desde Estados Unidos. (Imagen hecha por IA de ChatGPT)

Mientras en Hermosillo cada persona desperdicia en promedio 80 kilos de alimentos al año, organizaciones y negocios buscan que parte de esa comida que todavía puede consumirse llegue a quienes la necesitan, en lugar de terminar en la basura.

Una de estas iniciativas es Taco Share Hermosillo, una aplicación que permite a ciudadanos compartir alimentos sin cuestionamientos, con la intención de contribuir a disminuir la inseguridad alimentaria.

Angélica Díaz Gómez, encargada del área de marketing de Taco Share, explicó que la plataforma surgió precisamente de la idea de aprovechar esos alimentos que sobran en los hogares, desde unas rebanadas de pizza o unos burritos de machaca hasta un recipiente con menudo o verduras.

La aplicación comenzó a desarrollarse en 2022 y fue lanzada al público en diciembre del año pasado, después de realizar alrededor de 300 validaciones para conocer la respuesta de las personas.

Actualmente cuenta con alrededor de 10 mil usuarios en Hermosillo y también permite que restaurantes y negocios compartan los alimentos que no utilizaron.

“Siempre nos sobra algo, realmente. Desde que nos sobró un platito de esto, un poquito de aquello, y pues, en vez de que vaya a la basura, queremos con esto poderle dar un momento de paz y tranquilidad a una familia o a una sola persona”, expresó.

El pasado 29 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró El Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, un problema que afecta tanto a México, como a Hermosillo.

MÁS DE TRES DÉCADAS AYUDANDO

Desde hace poco más de tres décadas el Banco de Alimentos de Hermosillo lucha por evitar el desperdicio de alimentos.

Tiene como misión rescatar alimentos en perfecto estado que no serán comercializados por altos estándares de calidad o excedentes, para distribuirlos entre personas y comunidades en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Cuenta con alrededor de diez programas enfocados a combatir la inseguridad alimentaria, los cuales benefician mensualmente a aproximadamente 60 mil personas.

Hay muchas maneras de sumarse

a sus programas, ya sea como voluntario donando su tiempo en el armado de paquetes, pesaje y selección.

También puede apadrinar con una cantidad mensual a una familia o está la posibilidad de hacer donativos en especie.

REDUCIR MERMA

Desde el sector restaurantero también se trabaja para reducir las pérdidas de alimentos mediante controles de inventario, sistemas de primeras entradas y primeras salidas, capacitación y tecnología.

Queremos concientizar a la población en como a veces nos preocupa más el desperdicio de alimentos, que las personas que se están quedando sin comer por eso. Por eso nos enfocamos más a los alimentos que se desperdician en casa. Unos burritos de machaca, un topper con menudo o unas rebanadas de pizza que quedaron de la cena pueden parecer poca cosa, pero para alguien que ese día no sabe qué va a comer, pueden significar mucho más”. — Angélica Díaz Gómez Encargada del área de marketing de la App Taco Share

Por ejemplo, cuando un ingrediente no tiene la rotación esperada y existe riesgo de que se convierta en merma, entonces los establecimientos pueden modificar sus menús para aprovecharlo y evitar que termine desechado”. Manuel Lira Valenzuela Consejero Nacional de Canirac

Manuel Lira, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que algunos establecimientos que anteriormente registraban mermas de entre 10 y 15% han logrado reducirlas de manera importante gracias a un mejor control de inventarios y también a la tecnología.

“En nuestro caso, el corazón de nuestros negocios es el manejo eficiente de los alimentos, manejo de inventarios, conocimiento del cliente, y hemos trabajado mucho al respecto, con certificaciones y distintivos, reduciendo la merma, no me atrevo a decir 0%, pero la verdad es que estanos muy cerca de eso”, aseguró.

Entre las estrategias se encuentra modificar menús cuando algún ingrediente presenta una menor rotación, para aprovecharlo antes de que se convierta en desperdicio.

De esta manera, tanto iniciativas ciudadanas como acciones dentro de los restaurantes buscan que una mayor cantidad de alimentos sean aprovechados y, al mismo tiempo, reducir el impacto económico y ambiental de las mermas.