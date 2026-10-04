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Durazo impulsa modelo de salud para atender emergencias

Cecosabi representa un centro de coordinación e inteligencia en materia de salud, desde el cual se articulan instituciones, servicios y recursos

Durazo impulsa modelo de salud para atender emergencias

Durazo impulsa modelo de salud para atender emergencias

Por Redacción GH  

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El Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), a poco más de dos meses de haber iniciado operaciones, fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud en Sonora al funcionar como un C5i de la salud que permite coordinar y canalizar de manera oportuna las emergencias médicas reportadas vía llamada, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que el Cecosabi representa un centro de coordinación e inteligencia en materia de salud, desde el cual se articulan instituciones, servicios y recursos para garantizar una atención oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

A través de este modelo se mantiene una coordinación interinstitucional permanente para atender los requerimientos de salud de la población, dijo, al tiempo que se agilizan procesos, se concentra información en tiempo real y se fortalece la capacidad de respuesta ante solicitudes prioritarias de atención médica.

Durazo destaca inversión histórica en salud: Sonora pasó de menos de 100 a más de mil 200 camas hospitalarias durante su administración con la construcción de 10 hospitales

Sonora

En materia de salud, Durazo destaca inversión histórica

Alfonso Durazo Montaño durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno.

Alfonso Durazo Montaño durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno.

Entre las funciones del Cecosabi se encuentra la coordinación de ambulancias, traslados, disponibilidad de medicamentos y servicios, referencias hospitalarias, así como facilitar de manera permanente la comunicación entre las distintas unidades e instituciones que integran el sector salud.

El Gobernador explicó que el Cecosabi es la primera iniciativa de este tipo en México, y representa un modelo innovador que fortalece la coordinación entre instituciones federales y estatales, con el propósito de mejorar de manera integral la atención médica que se brinda en Sonora.

La población puede acceder a este servicio a través de los servicios de salud pública o de las instituciones que requieran coordinación, mediante el número (662) 689- 6609.

El Cecosabi recibe cada solicitud, brinda orientación y realiza la canalización correspondiente de acuerdo con la necesidad específica de atención.

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