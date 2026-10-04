Empiezan a repuntar las ventas en el Centro

Con los preparativos para el Día de Muertos ha empezado a verse más movimiento

Las ventas de artículos relacionados al Día de Muertos es el aviso de la llegada de la temporada alta para los comerciantes, flores artificiales, coronas y adornos de esta festividad, son algunos de los artículos que ya se encuentran en las calles del Centro.

Mary Huez, vendedora de artículos para elaborar coronas artificiales, indicó que desde hace dos semanas comenzaron a ofrecer estos productos para que los hermosillenses se preparen con anticipación para celebrar y recordar a sus seres queridos que ya no están.

“La venta empezó muy tranquila, pero este fin de semana ha estado muy bien; esperamos que se ponga mejor porque estamos guardando lo fuerte, apenas va a empezar la temporada buena”, expresó.

Desde las 06: 00 horas y hasta las 19:00 horas se colocan todos los días por uno de los costados del Mercado Municipal que da hacia la

placita donde ofrecen el material para hacer coronadas para el Día de Muertos.

Desde ramos de flores artificiales, alfilercillos, flora tape, diversidad de listones, aros y coronas ya listas que van desde los 180 pesos y hasta cerca de 400 pesos.

A pesar de la venta de flores naturales y otros artículos, dijo, los hermosillenses aún acostumbran a comprar o realizar ellos mismos las coronas artificiales, por lo que estos productos aún siguen en la preferencia de los consumidores.

“La gente sigue comprando material para hacer sus propias coronas, aunque también hay quienes no tienen tiempo y las llevan hechas, el costo para elaborar una depende de cada persona, ya que no todas le ponen la misma cantidad de ramos”, dijo.

Este año ha sido complicado en las ventas, mencionó, por lo que están a la expectativa de la llegada de la temporada alta que inicia desde antes del Día de Muertos, por el otoño, el Buen Fin y previo a Navidad y Año Nuevo.