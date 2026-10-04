FICH Festival Internacional de Cine de Hermosillo recibió 371 películas de 18 países rumbo a su octava edición

El festival cerró su convocatoria en septiembre y ahora prepara la selección oficial para su regreso del 25 al 29 de noviembre.

El FICH Festival Internacional de Cine de Hermosillo prepara su regreso a la capital sonorense. El comité organizador confirmó la realización de su octava edición, la cual se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre de 2026, en la Cineteca Sonora y Cinépolis Galerías Mall.

Tras el exitoso cierre de su convocatoria en septiembre, tuvieron una recepción de 371 películas procedentes de 18 países. Actualmente, el equipo del FICH se encuentra en proceso de curaduría para definir las obras de ficción, documental, animación y producciones regionales que integrarán la selección oficial.

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¿Qué es el FICH Festival Internacional de Cine de Hermosillo?

Fundado en 2012 por iniciativa de Martín Saracho y Sebastián Rosas para impulsar el talento sonorense, mexicano e internacional, el FICH retoma actividades en este 2026 con su octava edición y bajo la premisa de “Cine Infinito”.

El encuentro busca reconectar a realizadores, cinéfilos y nuevos públicos en una celebración de cinco días dedicada al séptimo arte.

La convocatoria de este año reunió una amplia diversidad de miradas distribuidas en seis categorías de competencia:

Largometraje de Ficción Mexicano

Largometraje de Ficción “Nuevas Visiones”

Cortometraje de Ficción Mexicano

Cortometraje de Ficción Norteño (espacio dedicado a impulsar las historias y el talento de Sonora y el norte del país)

Cortometraje de Ficción Internacional

Cortometraje Animado

Además de la exhibición de las obras seleccionadas, el evento ofrecerá una experiencia completa de formación y encuentro que incluirá talleres, charlas con realizadores y actividades especiales diseñadas para la comunidad.

Los títulos que integrarán la Selección Oficial, así como los detalles del programa y sorpresas de esta edición, se darán a conocer en las próximas semanas.

¿Dónde consultar información del FICH 2026?

La información sobre la octava edición del Festival Internacional de Cine de Hermosillo puede consultarse en el sitio oficial del encuentro: www.fichermosillo.mx.