¡Triunfa “En el camino”! Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa ganan el Ariel por su actuación

Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa fueron reconocidos en los Premios Ariel 2026 por sus actuaciones en “En el camino”.

La película de David Pablos se convirtió en la gran triunfadora de los Premios Ariel 2026 al llevarse seis estatuillas, entre ellas Mejor Actor y Mejor Coactuación Masculina.

La bandera de Hermosillo se hizo presente en la 68 edición de los Premios Ariel, donde los sonorenses Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa fueron reconocidos por su trabajo en la película En el camino. Sánchez conquistó el premio a Mejor Actor, mientras que López Sosa obtuvo el galardón a Mejor Coactuación Masculina, colocando a dos talentos de la capital sonorense entre los protagonistas de una de las noches más importantes del cine mexicano.

La película “En el camino”, dirigida por David Pablos, arrasó en la 68 edición de los Premios Ariel, celebrada este sábado 3 de octubre en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México. La cinta, que llegó a la ceremonia como la producción con más nominaciones de la noche, terminó llevándose seis estatuillas, incluyendo dos reconocimientos para su elenco masculino.

¿Qué premios ganó “En el camino” en los Ariel 2026?

La cinta de David Pablos consiguió seis reconocimientos:

Mejor Película

Mejor Dirección , para David Pablos, compartido con Pablo Pérez Lombardini por “La reserva”

, para David Pablos, compartido con Pablo Pérez Lombardini por “La reserva” Mejor Actor , para Osvaldo Sánchez

, para Osvaldo Sánchez Mejor Coactuación Masculina , para Mariano López Sosa

, para Mariano López Sosa Mejor Revelación Actoral , para Víctor Miguel Prieto

, para Víctor Miguel Prieto Mejor Fotografía, para Ximena Amann (AMC)

De esta manera, “En el camino” terminó como una de las grandes protagonistas de la ceremonia, empatando en número de estatuillas con “Autos, mota y rocanrol”, que también consiguió seis premios.

¿De qué trata “En el camino”?

La película sigue a Veneno, un joven que frecuenta restaurantes y paradas de carretera y que conoce a Muñeco, un experimentado conductor de tráiler interpretado por Osvaldo Sánchez.

A partir de ese encuentro, ambos emprenden un viaje por las carreteras del norte de México, mientras entre ellos surge una relación marcada por el deseo, la intimidad y la soledad. Sin embargo, el pasado de Veneno vuelve a aparecer y pone en riesgo el vínculo que han construido.

La historia explora además la vida dentro del mundo de los traileros y la manera en que los personajes enfrentan sus deseos en un ambiente dominado por códigos de masculinidad y violencia.

Osvaldo Sánchez conquista el Ariel a Mejor Actor

Para Osvaldo Sánchez, el reconocimiento representa uno de los momentos más importantes de la película. Su personaje, Muñeco, es un trailero solitario que establece una conexión inesperada con Veneno, interpretado por Víctor Prieto.

La actuación de Sánchez ya había llamado la atención antes de los Ariel: “En el camino” obtuvo reconocimientos en el circuito de festivales, entre ellos el premio a Mejor Actor para Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Mariano López Sosa también se lleva el reconocimiento

Por su parte, Mariano López Sosa recibió el Ariel a Mejor Coactuación Masculina por su participación en la cinta de Pablos.

El reconocimiento llegó prácticamente al inicio de la noche para la producción, pues Víctor Miguel Prieto también recibió el premio a Revelación Actoral, seguido por el galardón de López Sosa.

“En el camino” también busca llegar a los Oscar

El triunfo en los Ariel se suma a la trayectoria internacional de la película. La producción tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025, dentro de la sección Orizzonti, donde obtuvo el premio principal de esa sección.

Además, “En el camino” fue elegida para representar a México en la carrera por una nominación al Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

Con sus seis premios Ariel, la cinta de David Pablos consolida así una de las carreras más destacadas del cine mexicano reciente.