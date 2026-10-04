Se exhibe en esta ciudad premier de la película “Cristiada”

A 100 años de la Guerra Cristera llega a los cines de México la película “Cristiada” y ayer se realizó la premier en Hermosillo, la cual recibió muy buenos comentarios.

Ante la presencia de invitados especiales, público en general y suscriptores de EL IMPARCIAL se llevó a cabo el reestreno de la película que retrata un pasaje en la historia mexicana de la lucha por la libertad religiosa que inició en 1926.

Pablo Mier y Terán, promotor de la película, destacó que esta es una nueva versión de la película estrenada en 2012 en inglés, pero ahora con las voces en español de actores como Andy García y Eduardo Verástegui.

“Andy García es todo un profesional, es un exiliado cubano y él accedió a doblar la película al español porque originalmente se hizo en inglés, es el único doblaje que ha hecho al español en toda su vida”, mencionó.

DOBLAJE DE ANDY GARCÍA

El promotor compartió que habló con Andy García, quien protagoniza al general Enrique Gorostieta, y le dijo que accedió a hacer este doblaje en español porque proviene de Cuba, un país que perdió su libertad y no quiere que en ningún otro país se pierda.

“Este tipo de películas es muy importante porque es una película que habla de la lucha por la libertad, que nadie nos diga qué hacer,

Este tipo de películas es muy importante porque es una película que habla de la lucha por la libertad, que nadie nos diga qué hacer, que nadie nos obliga a hacer algo, cada quien es libre, ni siquiera Dios nos obliga”, Pablo Mier y Terán, promotor de la película.

que nadie nos obliga a hacer algo, cada quien es libre, ni siquiera Dios nos obliga”, mencionó.

Mier y Terán platicó que tenían ilusión de hacer esta premier en Hermosillo, y agradeció a quienes organizaron la premier.

INVITAN A VERLA

Nancy Burruel de Salcido, de Poder Familia, invitó a la gente, en especial a las personas más jóvenes a ver esta película para conocer más de la historia de la lucha por la libertad religiosa en el País.