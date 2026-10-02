Teletón 2026 en el CRIT Sonora tendrá música, juegos y actividades el sábado 10 de octubre en Hermosillo

Legionarios, El Marianito, Los Hijos de Sonora, Raíces del Desierto y Candy se presentarán de 15:00 a 21:00 horas; la meta nacional es superar los 426 millones de pesos.

HERMOSILLO.- El próximo sábado 10 de octubre se realizará el Teletón 2026 y el CRIT Sonora será una de las sedes que mantendrá actividades durante el día y, por la tarde, habrá un programa musical que llenará de alegría a los sonorenses, a quienes se les invita a participar y apoyar a los niños con discapacidad.

Con es eslogan “Por Eso Te Quiero Teletón”, el 10 de octubre arrancará el Teletón de este año, en el cual se pretende superar la meta de 426 millones 978 mil 716 pesos, con los cuales se pretende la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Minatitlán, Veracruz.

Sonora no se podía quedar atrás y el CRIT situado en Hermosillo tendrá también su fiesta, la cual iniciará a las 15:00 horas y culminará a las 21:00 horas, en las instalaciones del CRIT Sonora ubicadas en la zona de Paseo Río Sonora.

Legionarios abre el espectáculo

El grupo norteño Legionarios abrirán el espectáculo durante la celebración, quienes durante una hora deleitarán a los presentes con sus más grandes éxitos, seguido por la presentación del Reventón Grupero con El Marianito y la música de Los Hijos de Sonora.

Al terminar, de 17:00 a 19:00 horas, habrá una exhibición de bandas de guerra, para darle paso a la presentación de danza folclórica mexicana del grupo Raíces del Desierto y al talento local con los intérpretes Gilberto Zamora y Fernanda Córdoba.

El cierre del evento lo hará la banda de pop rock, Candy, quienes tocarán sus melodías que los caracterizan de 20:00 a 21:00 horas y la conducción del evento estará a cargo de Javi Gómez, Martha Paola, Vicente Ruiz y Rorro Villaurrutia.

Juegos actividades y el kilómetro de ayuda

El Teletón 2026 del CRIT Sonora promete muchas sorpresas a los asistentes, quienes además, podrán participar en los diversos juegos y actividades como los recorridos guiados, el kilómetro de ayuda; habrá una tienda teletón, comida y muchas sorpresas más, en un ambiente 100% familiar, todo a beneficio del Centro.

El banderazo del Teletón 2026 será en la ciudad de México e iniciará con la transmisión en vivo del programa Hoy, a las 07:00 horas (horario Sonora), y se transmitirá desde los estudios Quarry.

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES TELETÓN 2026 EN CRIT SONORA

Horario

15:00 a 16:00 Grupo Legionarios

Grupo Legionarios 16:00 a 17:00 Reventón Grupero con El Marianito y Los Hijos de Sonora

Reventón Grupero con El Marianito y Los Hijos de Sonora 17:00 a 19:00 Exhibición de bandas de guerra

Exhibición de bandas de guerra 19:00 a 19:30 Danza Folclórica Mexicana con el grupo Raíces del Desierto

Danza Folclórica Mexicana con el grupo Raíces del Desierto 19:30 a 20:00 Presentación de Gilberto Zamora y Fernanda Córdoba (talento local)

Presentación de Gilberto Zamora y Fernanda Córdoba (talento local) 20:00 a 21:00 Candy Pop Rock Band

Habrá también

Punto de entrega de bote Teletón

Juegos

Tienda Teletón

Comida

Recorridos guiados

Emprendimiento

Kilómetro de ayuda

Para saber:

En México hay 25 CRIT, un Centro de Autismo, un Hospital de Oncología Teletón y un Centro de Inclusión y Bienestar Teletón.

Meta a superar en 2026: 426 millones 978 mil 716 pesos.

Se pretende construir un nuevo CRIT en Minatitlán, Veracruz.

Se pretende llegar a tener mil Padrinos Teletón.

El CRIT también atiende a 7 mil 735 niños con autismo.

El Hospital de Oncología del CRIT ha atendido a más de 13 mil niños con cáncer y actualmente están siendo atendidos 539.

El 86% de los pacientes han sobrevivido al cáncer infantil.

Para sumarse a Padrinos Teletón:

Donativo de 330 pesos al mes.

Inscribirse en www.padrinosteleton.org

Marcar el día del evento en el número 800 719 9999

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