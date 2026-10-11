Hermosillo recibe a Yahir con aplausos y reconocimiento tras su paso por La Casa de los Famosos, donde el cantante se convirtió en el sexto finalista del reality

Familiares, seguidores y autoridades se reunieron en el Parque Madero para reconocer la trayectoria del cantante sonorense, quien también vivió un emotivo reencuentro con un niño al que apoyó para recibir cirugías del corazón

Con aplausos de pie, muestras de reconocimiento y amor de parte de sus fanáticos y seguidores, Hermosillo dio una calurosa bienvenida al cantante Yahir Othón Almada, sexto finalista de La Casa de los Famosos.

En un evento realizado en la Concha Acústica del Parque Madero, organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo, familiares del artista y su club de fans, así como sus seguidores, aprovecharon para reconocer su trayectoria y el papel que desempeñó dentro del reality.

Fue el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien entregó un reconocimiento al exacadémico por poner en alto el nombre de la ciudad.

“Quiero reiterar lo que en muchas ocasiones le he dicho a mi querido Yahir, tu música ha llegado a todas partes del mundo y siempre ha estado por encima de cualquier cosa tu ciudad, tu tierra, tu familia y tus orígenes, y por eso Hermosillo te recibe así hoy, porque te queremos, porque te admiramos, y por eso te damos este reconocimiento”, expresó el gobernante.

También estuvo en el evento el pequeño Leonardo Romero, conocido como “Baby Leo”, quien sobrevivió a una cardiopatía congénita, en parte gracias al apoyo del artista para una de sus operaciones.

En palabras llenas de amor, el menor le agradeció y expresó su admiración, arrancándole varias lágrimas al finalista de LCDLF.

“Cuando nací estaba muy enfermo del corazón, tenía problemas muy graves, y cuando los médicos pensaron que no iba a vivir, encontramos Boston Children’s, y ahí me hicieron mis cirugías de corazón, pero no habríamos llegado hasta allá si no fuera por Yahir.

“Él siempre estuvo súper pendiente de mí, y una de las miles de formas que me ayudó fue donando las ganancias de su primer disco”, dio a conocer el niño, arrancándole minutos de aplausos a los presentes.

Yahir, acompañado de su familia y con notable emoción, dio un breve pero sensible agradecimiento.

“Gracias por su apoyo, por apoyar mi música y por apoyar a Sonora. Somos gente llena de talento, de carisma, de buena comida, de grandes amigos, paisajes hermosos que ya quisiera mucha gente”, manifestó Yahir.

El cantante aseguró que, más que todo, es la gente de Sonora lo que hace grande al Estado.

“El calor que nos une es maravilloso. Estoy feliz y orgulloso de ser de este lugar. No esperaba nada de lo que está pasando, no me esperaba este recibimiento, gracias, de verdad gracias”, manifestó con emoción.

El evento terminó con la presentación de diferentes agrupaciones y cientos de fanáticos esperando la oportunidad de tomarse una foto con el cantante.

Te puede interesar: Yahir vuelve a Hermosillo tras La Casa de los Famosos y este domingo lo reciben con un festejo gratis en el Parque Madero