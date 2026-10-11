Yahir vuelve a Hermosillo tras La Casa de los Famosos y este domingo lo reciben con un festejo gratis en el Parque Madero

El festejo será el domingo a las 17:00 horas en el Parque Madero. | Crédito: Teodoro Borbón

El cantante sonorense obtuvo el sexto lugar y fue recibido por fans de Veracruz, Tijuana, Mexicali, Culiacán y CDMX; el evento será a las 17:00 horas.

HERMOSILLO.- El cantante Yahir llegó a Hermosillo luego de la participación que tuvo en la Casa de Los Famosos México donde obtuvo el sexto lugar.

El llamado “Rey sin corona”, tuvo una polémica salida del programa porque, al ser uno de los favoritos, no quedó entre los finalistas.

La recepción de fans en el aeropuerto

Yahir Othón Parra fue recibido por grupos de fans en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, quienes provenían de distintos partes del país, como Veracruz, Tijuana, Mexicali, Culiacán y Ciudad de México.

Yahir Othón Parra fue recibido por grupos de fans en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. | Crédito: Teodoro Borbón

Lo primero que hará en la ciudad, destacó, visitará a su mamá y pasará un pedazo de la tradicional carne asada. El cantante sonorense duró cerca de 10 semanas al interior de la casa más famosa de México.

El festejo gratuito en el Parque Madero

Este domingo en el Parque Madero, se tiene programado un festejo gratuito a partir de las 17:00 horas para reconocer a Yahir.

La convocatoria está dirigida a las familias hermosillenses y contempla una tarde de convivencia, música en vivo, invitados especiales y algunas sorpresas para recibir al intérprete de temas como “Alucinado”.

¡Yahir agradece el cariño de sus fans en Hermosillo! ❤️ #Hermosillo | El cantante se mostró sorprendido por el recibimiento que tuvo en su llegada y destacó que el apoyo y el amor de la gente son más importantes que cualquier premio.



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