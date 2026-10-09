Yahir cancela tres conciertos tras salir de La Casa de los Famosos México: ¿qué pasó con las fechas?

Yahir, cantante sonorense, tenía presentaciones programadas en Puebla, Pachuca y Toluca para noviembre y diciembre de 2026.

El cantante sonorense tenía presentaciones programadas en Puebla, Pachuca y Toluca para noviembre y diciembre; la cancelación de los espectáculos abrió dudas entre sus seguidores.

El cantante Yahir enfrenta cambios en su agenda de presentaciones luego de que se reportara la cancelación de tres conciertos que tenía programados en México para los próximos meses.

Las fechas corresponden a espectáculos previstos en Puebla, Pachuca y Toluca, con los que el intérprete de Alucinado tenía previsto reencontrarse con sus seguidores después de su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con la información disponible en las plataformas de venta, el concierto de Pachuca, programado para el 21 de noviembre en el Auditorio AREMA Explanada, aparece marcado como cancelado.

¿Cuáles son los conciertos de Yahir que se reportaron como cancelados?

Las presentaciones señaladas corresponden a las siguientes fechas:

Puebla: 20 de noviembre de 2026, en el Auditorio AREMA Explanada.

20 de noviembre de 2026, en el Auditorio AREMA Explanada. Pachuca, Hidalgo: 21 de noviembre de 2026, en el Auditorio AREMA Explanada.

21 de noviembre de 2026, en el Auditorio AREMA Explanada. Toluca, Estado de México: 12 de diciembre de 2026, en el Teatro Morelos.

Sin embargo, los registros consultados no permiten confirmar que las tres fechas hayan sido canceladas por igual. La página de venta de Puebla todavía muestra información del espectáculo, por lo que es necesario verificar el estatus de cada evento antes de dar por definitiva su cancelación.

¿Por qué canceló Yahir sus conciertos?

Hasta el momento, no hay información suficiente para establecer una causa confirmada que explique la cancelación de las tres presentaciones. Tampoco existen elementos verificables para relacionar los cambios en su agenda con las críticas que recibió durante su participación en el reality.

El cantante, originario de Hermosillo, Sonora, estuvo en el centro de la conversación en redes sociales durante su estancia en La Casa de los Famosos México, donde su participación musical junto a Víctor García generó comentarios entre los espectadores.

Por ahora, cualquier vínculo entre aquella polémica y la situación de sus conciertos debe tomarse como una especulación, no como una explicación confirmada.

¿Qué pasará con los boletos de los conciertos cancelados?

Quienes hayan comprado entradas deben revisar los avisos de la boletera y del recinto correspondiente para conocer si procede un reembolso, si habrá una nueva fecha o si los boletos conservarán su validez.

Hasta contar con un comunicado que detalle las condiciones para cada presentación, no es recomendable asumir que el procedimiento será el mismo en las tres ciudades.