Abejas del Desierto, una iniciativa nacida en CETMAR Hermosillo, impulsa una propuesta de red de viveros escolares que busca producir 100 mil plantas nativas al año para reforestar la ciudad

Abejas del Desierto nació en CETMAR 03 Extensión Hermosillo y busca extender la producción de plantas nativas a más escuelas. FOTOS: CORTESÍA ABEJAS DEL DESIERTO

El plan busca sumar a 80 escuelas y que cada estudiante pueda llevar a casa una planta que aprendió a cultivar y cuidar.

HERMOSILLO, Sonora.- Las escuelas de Hermosillo podrían convertirse en espacios donde los estudiantes produzcan plantas nativas y después las lleven a sus hogares. Esa es la propuesta de Abejas del Desierto, una iniciativa nacida en el CETMAR 03 Extensión Hermosillo que busca ampliar su vivero escolar mediante una red con capacidad para alcanzar 100 mil ejemplares al año.

Según información de los docentes que impulsan el proyecto, se plantea incorporar a 50 escuelas primarias y 30 planteles de educación media superior, con capacitación para docentes y alumnos. Su modelo contempla acompañar a las plantas desde la germinación hasta su adopción y plantación en un lugar donde alguien se haga responsable de cuidarlas.

Abejas del Desierto surgió en 2018 en CETMAR Hermosillo, con actividades de plantación y entrega de árboles a estudiantes.





DE CETMAR HERMOSILLO A UNA RED DE VIVEROS ESCOLARES

Abejas del Desierto comenzó en 2018, por iniciativa del docente y psicólogo José Roberto Montaño Castanedo, en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 03, Extensión Hermosillo.

Las primeras actividades consistieron en solicitar árboles al vivero municipal para plantarlos dentro del plantel y entregarlos a estudiantes que hicieran lo mismo en sus hogares.

Después surgió una pregunta: ¿por qué no producir esos árboles desde la propia escuela?, comentan.

La idea dio paso al vivero escolar y, posteriormente, a la propuesta de una Red de Viveros Escolares de Plantas Nativas, desarrollada con la colaboración de la Universidad Estatal de Sonora y la participación de la doctora Carmen Isela Ortega Rosas.

La propuesta de crear viveros escolares en Hermosillo también fue presentada ante el Consejo Municipal de Ecología para explorar la colaboración del Ayuntamiento.

¿CÓMO FUNCIONARÍAN LOS VIVEROS EN LAS ESCUELAS?

La propuesta busca aprovechar espacios disponibles dentro de los planteles, el acceso al agua y la participación de docentes de distintas disciplinas.

El modelo contempla cinco etapas:

Capacitación de directivos y docentes para organizar el proyecto.

para organizar el proyecto. Formación de estudiantes en producción y cuidado de plantas.

en producción y cuidado de plantas. Adecuación del vivero dentro del plantel.

dentro del plantel. Germinación y cuidado de los ejemplares.

de los ejemplares. Adopción y plantación de las plantas producidas.

Después de aproximadamente un año de crecimiento, los árboles podrían entregarse a los estudiantes para llevarlos a sus hogares o a espacios cercanos.

El esquema establece que debe existir una persona responsable de su cuidado y seguimiento, para que el trabajo continúe después de salir del vivero.

El vivero del CETMAR combina la producción de plantas con el aprendizaje de ecología y el trabajo colaborativo.





BUSCAN SUMAR A 80 ESCUELAS Y PRODUCIR 100 MIL PLANTAS AL AÑO

De acuerdo con los impulsores proyecto, el vivero del CETMAR tiene una producción aproximada de mil árboles. La propuesta busca multiplicar esa capacidad mediante una red distribuida en distintos puntos de Hermosillo.

El plan contempla ocho años de desarrollo y plantea incorporar a:

50 escuelas primarias.

30 planteles de educación media superior.

La meta es alcanzar 100 mil plantas nativas anuales conforme avance la expansión de la red.

La elección de estas especies busca aprovechar vegetación adaptada a las condiciones del desierto sonorense. En Hermosillo ya existen otros esfuerzos de producción y donación: el Vivero Municipal realiza donaciones de árboles nativos para reforestar la ciudad.

El vivero del CETMAR registra una producción aproximada de mil árboles, una capacidad que el proyecto busca ampliar con la participación de más escuelas.





CULTIVAR PLANTAS TAMBIÉN FORMA PARTE DEL APRENDIZAJE

El vivero se plantea como una herramienta para desarrollar responsabilidad, paciencia, respeto y trabajo colaborativo, mientras los estudiantes participan en acciones relacionadas con su comunidad.

En el CETMAR se incorporaron contenidos de ecología a asignaturas como Química, Inglés y componentes profesionales.

El cultivo también puede relacionarse con conocimientos de ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales y educación ambiental.

Los dos objetivos del proyecto son fortalecer la formación de los estudiantes y contribuir a reforestar Hermosillo.

LA PROPUESTA DE REFORESTACIÓN EN LA SAUCEDA

En junio de 2026, estudiantes del CETMAR 03 Extensión Hermosillo parte de Abejas del Desierto participó en una actividad de reforestación en el Bosque Urbano La Sauceda.

La solicitud contempló la plantación de:

30 guayacanes.

15 palos fierros.

15 agaves.

Guayacanes, palos fierros y agaves formaron parte de los 60 ejemplares previstos para plantar en La Sauceda.





¿QUÉ INSTITUCIONES IMPULSAN ABEJAS DEL DESIERTO?

De acuerdo con la información proporcionada por sus impulsores, el proyecto ha recibido apoyo de las siguientes instituciones:

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAYCM).

Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC).

Secretaría de Educación Media Superior.

Dirección General de Educación Primaria.

Universidad Estatal de Sonora (UES).

El siguiente paso planteado es ampliar la red de viveros para que más estudiantes participen en la producción, adopción y cuidado de plantas nativas en Hermosillo.