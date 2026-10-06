Sigue la economía en ‘la cuerda floja’

Los números oficiales revelan que México conserva a la fecha estabilidad macroeconómica, pero con poco crecimiento

Efecto Multiplicador

Los números oficiales revelan que México conserva a la fecha estabilidad macroeconómica, pero con poco crecimiento, finanzas públicas estrechas y demasiada dependencia de que las cosas salgan bien.

Los Criterios Generales de Política Económica 2027 (CGPE) enseñan que su relativa fortaleza está en que Hacienda mantenga cierta disciplina para que el crecimiento se ubique entre 1.5 y 2.5%, que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) sean del 3.9% del PIB y que la deuda amplia cierre en 55% respecto al PIB.

La dependencia federal encargada de la política fiscal, pretende llevar los ingresos tributarios al récord de 15.9% del PIB sin aumentar las tasas generales de impuestos.

A decir del Colegio de Economistas de Sonora, estas proyecciones proporcionan estabilidad, pero no necesariamente prosperidad.

La debilidad es evidente; crecer alrededor de 2% resulta insuficiente para un País que necesita generar a mayor ritmo empleos mejor pagados, infraestructura y productividad mientras financia pensiones, programas sociales y un elevado costo financiero.

Empero la oportunidad aparece en la inversión dado que el Gobierno federal plantea 5.7 billones de pesos en infraestructura entre 2026 y 2030, concentrados en energía, carreteras, puertos, agua, vivienda y ferrocarriles.

Aquí Sonora puede salir mejor librado que otros estados.

La expansión del puerto de Guaymas contempla proyectos privados por hasta 130 mil millones de pesos; continúa la carretera Guaymas-Chihuahua, estimada en 15 mil 484 millones, y avanza la infraestructura energética, logística y fronteriza.

Además, el nuevo polo industrial de Hermosillo estima capacidad eléctrica de hasta 220 MW y disponibilidad hídrica escalable.

Pero, como ya se sabe, las amenazas siguen latentes; Sonora depende fuertemente de manufactura exportadora, minería, agroindustria y comercio con Estados Unidos. Una revisión complicada del T-MEC, menor inversión estadounidense, volatilidad cambiaria o desaceleración industrial, golpearían directamente a proveedores, transportistas, comercios y pequeñas empresas.

Por ello Sonora no deberá esperar sentado el presupuesto federal.

Necesita convertir cada peso de infraestructura en inversión privada, acelerar Guaymas, mejorar aduanas y carreteras, garantizar energía y agua industrial, financiar mipymes y desarrollar proveedores sonorenses para que la inversión extranjera directa salpique de a de veras al Estado y a los sonorenses.

Bajo este esquema Sonora podrá crecer más y dejar atrás el estatus de ‘la cuerda floja’.

ALARMA EN LA COSTA DE HMO

Durante décadas, tener agua en la Costa de Hermosillo significaba poseer uno de los activos productivos más valiosos.

Ahora ocurre algo inesperado; el precio del agua agrícola se ha desplomado porque está cayendo el apetito por sembrar ante la creciente competencia en los mercados nacionales e internacionales.

No necesariamente sobra agua, faltan cultivos suficientemente rentables para pagarla.

Productores de la región reportan reducciones en superficies de garbanzo, sandía y otros productos. En nogal, alrededor de 3 mil hectáreas de árboles han sido derribadas.

Los campos agrícolas de la Costa generan el mayor PIB en el Estado; la región es estratégica; el Distrito de Riego 051 concentra unas 46 mil hectáreas, atiende a mil 336 usuarios y alrededor de 365 productores activos.

Nuez, uva, naranja, trigo, garbanzo, frijol y sandía forman parte de su columna vertebral agrícola. La uva merece atención especial.

Sonora mantiene alrededor de 16 mil hectáreas de uva de mesa y continúa encabezando la producción nacional; Hermosillo aporta cerca de 110 mil toneladas.

Pero liderazgo productivo no significa inmunidad financiera.

Los uveros enfrentan costos crecientes, mercados internacionales agresivos y márgenes cada vez más estrechos. Si en el 2027 se repiten las dificultades recientes, algunos productores advierten que difícilmente llegarán en condiciones financieras saludables al 2028 y, por lo tanto, desaparecerían de la escena.

¿Qué hacer para salvar el PIB agrícola de esta región? La Costa necesita algo más que rescates ocasionales.

Necesita una reconversión productiva integral: Variedades de mayor valor, agricultura de precisión, tecnificación hídrica, coberturas cambiarias, inteligencia comercial, nuevos mercados en Asia y Europa, financiamiento especializado y mucha más agroindustria.

Sonora ya experimenta cierta reconversión; en lo que va de este año se reportan más de 32 mil hectáreas estatales destinadas a alternativas como cártamo, canola y girasol.

Pero la Costa requiere su propia estrategia.

Porque el problema no consiste solamente en producir nueces, uvas o legumbres.

Consiste en producirlas con rentabilidad internacional y utilizando cada metro cúbico de agua donde genere mayor valor económico y empleo.

La señal más preocupante ya apareció.

Cuando en una tierra semidesértica como Hermosillo hasta el agua agrícola comienza a perder precio por falta de demanda, no estamos frente a una buena noticia hídrica.

Estamos frente a una alarma económica que requiere atenderla con gran inteligencia.

Javier Villegas Orpinela es Presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

jvillegas@correorevista.com

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