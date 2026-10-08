Liberan a dos personas reportadas como desaparecidas en Puerto Peñasco

Dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Puerto Peñasco fueron liberadas y se encuentran a salvo, informó FGJES l Foto: Cortesía

La Fiscalía de Sonora mantenía investigaciones para localizar a un ex policía municipal de 45 años y a una mujer; ambos fueron encontrados a salvo tras un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno

PUERTO PEÑASCO, Sonora.– Dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Puerto Peñasco fueron liberadas y se encuentran a salvo, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La localización ocurrió como resultado de un despliegue táctico coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, luego de que se realizaran investigaciones y labores de búsqueda para establecer el paradero de ambas personas.

Uno de los casos corresponde a Iván Alejandro “N”, de 45 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 1 de octubre. La Fiscalía informó previamente que el hombre tenía antecedentes como ex elemento de Seguridad Pública Municipal.

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron y aseguraron su vehículo, el cual fue procesado por personal de Servicios Periciales. También se analizaban videograbaciones de cámaras de vigilancia para obtener información sobre sus últimos movimientos.

El segundo caso corresponde a una mujer cuya desaparición fue reportada por una amiga. La Fiscalía realizaba entrevistas y otras acciones para reconstruir sus últimos movimientos y localizarla.

En su actualización más reciente, la dependencia confirmó que ambas personas fueron liberadas y se encuentran a salvo. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre posibles personas detenidas.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.