Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Policiaca / Desaparecidos

Localizan tres cuerpos durante búsqueda en Tecate; uno presenta tatuajes distintivos

El colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos reportó el hallazgo de dos hombres y una mujer; estiman que tenían entre siete meses y un año sin vida.

Localizan tres cuerpos durante búsqueda en Tecate; uno presenta tatuajes distintivos

Dos hombres y una mujer fueron localizados sin vida durante una jornada de búsqueda realizada por colectivos de personas desaparecidas en Tecate, informó la agrupación Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate l Foto cortesía

Por Saúl Martínez  

Agregar EL IMPARCIAL en

TECATE, Baja California.- Dos hombres y una mujer fueron localizados sin vida durante una jornada de búsqueda realizada por colectivos de personas desaparecidas en Tecate, informó la agrupación Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate.

En una publicación en redes sociales, el colectivo señaló que los tres cuerpos tenían un tiempo estimado de entre siete meses y un año en el lugar donde fueron encontrados. No se precisó la ubicación exacta del hallazgo.

Como parte de la información para facilitar su identificación, las buscadoras describieron algunas prendas y características físicas que podrían ayudar a familiares a reconocer a las víctimas.

Localizan sin vida a niño desaparecido hace más de dos semanas en San Felipe; continúa la búsqueda de su tío

Policiaca

Localizan sin vida a niño desaparecido en San Felipe

En el caso de la mujer, indicaron que vestía un top azul o negro y pantalón deportivo verde.

Uno de los hombres presentaba un tatuaje de una estrella en el pecho y una cruz grande en el brazo derecho. El segundo no tenía vestimenta ni tatuajes, de acuerdo con el reporte del colectivo.

Piden información a familiares

La agrupación pidió a quienes tengan algún familiar desaparecido que pudiera coincidir con estas características acudir a la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre el hallazgo y los procedimientos de identificación.

El colectivo agradeció la información anónima que reciben y que, señalaron, contribuye a localizar personas desaparecidas.

También reconoció el acompañamiento del Colectivo de Búsqueda de Baja California, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California y la Guardia Nacional durante las labores.

Hasta el momento, la publicación del colectivo no incluye las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre el sitio del hallazgo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados