Localizan tres cuerpos durante búsqueda en Tecate; uno presenta tatuajes distintivos

Dos hombres y una mujer fueron localizados sin vida durante una jornada de búsqueda realizada por colectivos de personas desaparecidas en Tecate, informó la agrupación Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate l Foto cortesía

El colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos reportó el hallazgo de dos hombres y una mujer; estiman que tenían entre siete meses y un año sin vida.

TECATE, Baja California.- Dos hombres y una mujer fueron localizados sin vida durante una jornada de búsqueda realizada por colectivos de personas desaparecidas en Tecate, informó la agrupación Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate.

En una publicación en redes sociales, el colectivo señaló que los tres cuerpos tenían un tiempo estimado de entre siete meses y un año en el lugar donde fueron encontrados. No se precisó la ubicación exacta del hallazgo.

Como parte de la información para facilitar su identificación, las buscadoras describieron algunas prendas y características físicas que podrían ayudar a familiares a reconocer a las víctimas.

En el caso de la mujer, indicaron que vestía un top azul o negro y pantalón deportivo verde.

Uno de los hombres presentaba un tatuaje de una estrella en el pecho y una cruz grande en el brazo derecho. El segundo no tenía vestimenta ni tatuajes, de acuerdo con el reporte del colectivo.

Piden información a familiares

La agrupación pidió a quienes tengan algún familiar desaparecido que pudiera coincidir con estas características acudir a la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre el hallazgo y los procedimientos de identificación.

El colectivo agradeció la información anónima que reciben y que, señalaron, contribuye a localizar personas desaparecidas.

También reconoció el acompañamiento del Colectivo de Búsqueda de Baja California, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California y la Guardia Nacional durante las labores.

Hasta el momento, la publicación del colectivo no incluye las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre el sitio del hallazgo.