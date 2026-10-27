Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Mexicali; tienen 14 y 17 años

David Agustín Torres Ávila y Antonio Ruiz Noriega fueron vistos por última vez el 26 de octubre en la colonia Guajardo; la Fiscalía pide apoyo para dar con su paradero.

MEXICALI, Baja California.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a David Agustín Torres Ávila, de 14 años, y Antonio Ruiz Noriega, de 17, quienes fueron vistos por última vez el lunes 26 de octubre en la colonia Guajardo, en Mexicali.

De acuerdo con la pesquisa emitida por la Fiscalía, ambos adolescentes se encontraban en la calle Salinas Cruz cuando se les vio por última vez. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La institución pidió a la población compartir cualquier información que pueda contribuir a encontrarlos y ayudar a que regresen con sus familias.

¿Cómo identificar a los adolescentes?

David Agustín Torres Ávila es de tez blanca, complexión delgada y mide aproximadamente 1.60 metros. Tiene cabello castaño lacio y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía un suéter blanco con figuras negras, pantalón de mezclilla azul marino y tenis blancos.

Cortesía

Antonio Ruiz Noriega mide aproximadamente 1.75 metros, pesa alrededor de 70 kilos, es de tez blanca, tiene cejas arqueadas, ojos café oscuro y cabello castaño. Vestía una camiseta roja, pantalón azul marino y tenis negros.

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¿Dónde proporcionar información?

Si alguien cuenta con información sobre el posible paradero de David o Antonio, puede comunicarse con la Fiscalía General del Estado al 686 904 4100, extensiones 7110, 7114 y 7125.

También están disponibles los números 089, para denuncia anónima, y 911.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante para contribuir a su localización.