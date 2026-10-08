Piden ayuda para localizar a David Ramón, desaparecido desde hace casi 2 semanas en Mexicali

En caso de tener información sobre su posible paradero, se comuniquen al 686 904 4100.

Mexicali,B.C.- El pasado 26 de septiembre, David Ramón López Ramírez, de 50 años, fue visto en una casa ubicada en la avenida India del fraccionamiento Santa Bárbara y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

David es de tez morena clara, complexión regular, mide 1.56 metros de estatura, tiene cabello corto y ojos café claro.

Vestía una camisa, pantalón negro y tenis color rojo, y tiene una cicatriz en el abdomen, además de otra en el pie.

La FGE pide que, en caso de tener información sobre su posible paradero, se comuniquen al 686 904 4100, extensiones 7110, 7114 y 7125.