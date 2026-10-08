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Buscan a Marco Antonio, de 64 años, desaparecido en la colonia Santa Clara

En caso de tener información que ayude a su localización, se puede comunicar al 686 904 4100.

Buscan a Marco Antonio, de 64 años, desaparecido en la colonia Santa Clara

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Mexicali,B.C.- Marco Antonio De la Torre Gutiérrez, de 64 años, fue visto por última vez el pasado 4 de octubre en su casa de la colonia Santa Clara, y desde entonces no se conoce su paradero.

Mide aproximadamente 1.90 metros, es de complexión media, tez morena clara, ojos negros y semirrasgados.

Como seña particular, cuenta con una cicatriz en la espalda por una intervención quirúrgica.

En caso de tener información que ayude a su localización, se puede comunicar al 686 904 4100, extensiones 7110, 7114 y 7125, o al 089 y 911.

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