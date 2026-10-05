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Dejan a un perro dentro de un vehículo en San Luis Río Colorado; bomberos acuden a revisarlo

La propietaria salió de un local cercano y explicó la situación a los bomberos.

Dejan a un perro dentro de un vehículo en San Luis Río Colorado; bomberos acuden a revisarlo

cortesía

Mexicali,B.C.- Bomberos Voluntarios atendieron este domingo un llamado de auxilio por un perro que se encontraba solo dentro de un vehículo estacionado en avenida Durango y calle 38.

Al llegar, los elementos encontraron la unidad encendida y con el aire acondicionado funcionando para evitar que el animal pasara calor.

La propietaria salió de un local cercano y explicó la situación a los bomberos.

De acuerdo con la corporación, el perro no estuvo en peligro en ningún momento.

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