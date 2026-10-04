Rescatan a un zorro que pasó varios días atrapado en una zanja en el desierto de San Luis
El animal presentaba deshidratación y quedó bajo observación mientras esperan la valoración de un veterinario para posteriormente regresarlo a su hábitat.
San Luis Rio Colorado, Sonora.- Un zorro que permaneció varios días atrapado en una zanja en una zona desértica de San Luis Río Colorado fue rescatado por Bomberos Voluntarios, quienes posteriormente lo pusieron bajo observación debido a que presentaba signos de deshidratación.
El rescate se realizó con apoyo de la asociación Rescatando Patitas SLRC, de acuerdo con el reporte difundido por Bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado.
Tras ser puesto a salvo, el animal quedó bajo resguardo y en observación mientras se espera la valoración del veterinario que colabora con los rescatistas.
Te puede interesar: San Luis Río Colorado tendrá su primer Walmart; proyectan 450 empleos directos
Buscan devolverlo a su hábitat
El objetivo, una vez que se determine que se encuentra en condiciones adecuadas, es reubicar al zorro en su hábitat natural.
El reporte no especifica cuánto tiempo permaneció exactamente en la zanja ni el sitio preciso donde fue localizado.
Te recomendamos
Tráiler que transportaba chatarra vuelca y provoca caos vial en la carretera a San Luis Río Colorado
Sube a tres la cifra de muertos por choque frontal en el valle de San Luis
Del posible aguacero al regreso del calor: así estará el clima esta semana en San Luis Río Colorado
Arizona abre proceso para correr a oficial detenida en SLRC