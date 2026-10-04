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El Imparcial / San Luis / San Luis Rio Colorado

Rescatan a un zorro que pasó varios días atrapado en una zanja en el desierto de San Luis

El animal presentaba deshidratación y quedó bajo observación mientras esperan la valoración de un veterinario para posteriormente regresarlo a su hábitat.

Rescatan a un zorro que pasó varios días atrapado en una zanja en el desierto de San Luis

El objetivo, una vez que se determine que se encuentra en condiciones adecuadas, es reubicar al zorro en su hábitat natural. Foto: Cortesía

San Luis Rio Colorado, Sonora.- Un zorro que permaneció varios días atrapado en una zanja en una zona desértica de San Luis Río Colorado fue rescatado por Bomberos Voluntarios, quienes posteriormente lo pusieron bajo observación debido a que presentaba signos de deshidratación.

El rescate se realizó con apoyo de la asociación Rescatando Patitas SLRC, de acuerdo con el reporte difundido por Bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado.

Tras ser puesto a salvo, el animal quedó bajo resguardo y en observación mientras se espera la valoración del veterinario que colabora con los rescatistas.

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Buscan devolverlo a su hábitat

El objetivo, una vez que se determine que se encuentra en condiciones adecuadas, es reubicar al zorro en su hábitat natural.

El reporte no especifica cuánto tiempo permaneció exactamente en la zanja ni el sitio preciso donde fue localizado.

El objetivo, una vez que se determine que se encuentra en condiciones adecuadas, es reubicar al zorro en su hábitat natural. Foto: Cortesía

El objetivo, una vez que se determine que se encuentra en condiciones adecuadas, es reubicar al zorro en su hábitat natural. Foto: Cortesía

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