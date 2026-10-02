San Luis Río Colorado tendrá su primer Walmart; proyectan 450 empleos directos

Los trabajos de construcción podrían iniciar tentativamente a finales de 2026, aunque no se precisó una fecha definitiva para el arranque de la obra ni para la apertura de la tienda. Foto: Cortesía

La construcción de la nueva tienda podría comenzar a finales de 2026 y el proyecto contempla alrededor de mil 200 empleos indirectos.

San Luis Rio Colorado, Sonora.- San Luis Río Colorado tendrá por primera vez una tienda Walmart, cuya construcción podría comenzar a finales de este año y que, de acuerdo con los inversionistas del proyecto, generaría alrededor de 450 empleos directos y mil 200 indirectos.

El anuncio fue realizado durante una reunión entre directivos del proyecto y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, en la que se dio a conocer el avance de la inversión que contempla la llegada de esta tienda y de otras empresas al municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento, los trabajos de construcción podrían iniciar tentativamente a finales de 2026, aunque no se precisó una fecha definitiva para el arranque de la obra ni para la apertura de la tienda.

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Walmart se suma a nuevas inversiones

El proyecto representa una nueva inversión comercial para San Luis Río Colorado y, según lo informado, también contempla la llegada de otras empresas, con la expectativa de generar actividad económica y oportunidades laborales.

El alcalde Iván Sandoval destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del municipio y señaló que el Ayuntamiento ha brindado acompañamiento a los inversionistas a través de distintas dependencias.

Entre las áreas municipales involucradas se encuentran la Dirección de Desarrollo Económico, OOMAPAS, Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano y Secretaría del Ayuntamiento.

La administración municipal señaló que continuará trabajando para generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de empleo en San Luis Río Colorado.