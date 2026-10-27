Amenazan con arma blanca a empleada para robar las ventas de una tienda en Mexicali

Sergio Sebastián “N”, Felipe de Jesús “N” y Frida Lizhet “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado l Foto Cortesía

Dos hombres y una mujer fueron vinculados a proceso por el robo ocurrido en González Ortega; los tres permanecerán en prisión preventiva.

MEXICALI, Baja California.- Dos hombres presuntamente amenazaron con un arma blanca a una empleada de una tienda de conveniencia para apoderarse del dinero de las ventas y bebidas alcohólicas, en un robo ocurrido en la zona de González Ortega, en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Sergio Sebastián “N”, Felipe de Jesús “N” y Frida Lizhet “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado cometido en establecimiento comercial con violencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 12 de octubre, en un establecimiento ubicado en el cruce de la calle Novena y Río Tamazula.

Según la investigación, los dos hombres ingresaron al local y amenazaron a la empleada con un arma blanca para quitarle el dinero de las ventas y varias bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, la mujer presuntamente permaneció en el exterior, a bordo de un vehículo que utilizarían para escapar después del robo.

Sin embargo, los tres fueron interceptados y detenidos cuadras más adelante por policías que acudieron tras recibir el reporte.

Permanecerán en prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba ante el juez de control, quien determinó vincular a proceso a los tres imputados e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los tres señalados deberán enfrentar el proceso penal mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria y los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.