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Amenazó con matar a despachador de gasolinera en violento asalto

El asalto ocurrió en una gasolinera de la colonia Venustiano Carranza.

Amenazó con matar a despachador de gasolinera en violento asalto

Un presunto asaltante que amenazó con asesinar a un despachador de gasolinera durante un asalto fue vinculado a proceso por el delito de robo l Foto: Cortesía

Mexicali,B.C.-Un presunto asaltante que amenazó con asesinar a un despachador de gasolinera durante un asalto fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado cometido a establecimiento comercial abierto al público con violencia.

De acuerdo con la investigación, el 21 de noviembre de 2025, Luis Ángel “N” llegó a una gasolinera ubicada en la avenida Río San Pedro Mezquital y calle A, en la colonia Venustiano Carranza.

Presuntamente amenazó con una pistola a uno de los despachadores, a quien le exigió que le entregara el dinero en efectivo, mientras le manifestaba que lo iba a matar.

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Como resultado de las investigaciones, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra del hoy imputado.

Durante la audiencia celebrada el 5 de octubre de 2026, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó dos meses como plazo para la investigación complementaria.

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