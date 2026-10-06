Enfrenta proceso penal por amenazar de muerte a su esposa

La víctima ya había denunciado una agresión física previa y se encontraba separada del imputado desde hace cuatro meses.

Mexicali,B.C.-Un juez de control vinculó a proceso a Miguel “N”, señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, luego de que supuestamente amenazó de muerte a su esposa en un domicilio de la colonia Cuauhtémoc Sur.

Durante la audiencia, el juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, la madrugada del 19 de septiembre, la víctima se encontraba dentro de su casa, ubicada en la colonia Cuauhtémoc Sur, cuando escuchó los gritos de su esposo, de quien se encuentra separada desde hace cuatro meses.

Días antes, el presunto agresor ya la había golpeado, motivo por el cual lo denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esta ocasión, al llegar al domicilio, comenzó a agredirla verbalmente, insultándola y amenazándola de muerte.

Por miedo y debido a los antecedentes de violencia, la mujer logró llamar al número de emergencias, lo que permitió que agentes policiales detuvieran al señalado en el lugar.