Amenaza a empleada para robar dinero de una caja registradora en Mexicali; queda en prisión preventiva

Jesús Gilberto “N” fue vinculado a proceso por un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial de Praderas del Sol l Foto: Cortesía

Jesús Gilberto “N” fue vinculado a proceso por un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial de Praderas del Sol, en hechos ocurridos en agosto de 2022.

MEXICALI, Baja California.– Un hombre señalado de amenazar a una empleada para obligarla a entregar el dinero de la caja registradora y mercancía de un establecimiento comercial fue vinculado a proceso en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Jesús Gilberto “N” enfrenta cargos por robo calificado cometido en establecimiento comercial abierto al público con violencia, por hechos ocurridos la noche del 21 de agosto de 2022.

De acuerdo con la investigación, el imputado llegó al establecimiento ubicado en avenida Paseo de las Arboledas, en el fraccionamiento Praderas del Sol, donde tomó varios productos y después se dirigió al área de cajas.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el hombre presuntamente amenazó a la empleada para que le entregara el dinero. Ante el temor de que pudiera hacerle daño, la trabajadora le dio el efectivo que había en la caja registradora, además de mercancía.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso al imputado por el delito señalado.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado conserva la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia condenatoria.