Huye a una cerrajería para pedir ayuda tras presunta golpiza de su pareja en Mexicali

Luz Nereyda “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar y quedó en prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) l Foto: Cortesía

La víctima habría sido arrojada al suelo, pateada y golpeada en el rostro; la imputada quedó en prisión preventiva justificada tras ser vinculada a proceso.

MEXICALI, Baja California.– Una mujer que presuntamente fue golpeada y amenazada de muerte por su pareja sentimental logró escapar de su domicilio y pedir ayuda en una cerrajería ubicada a un costado de la vivienda, en la colonia Los Naranjos.

Por estos hechos, registrados el 1 de octubre, Luz Nereyda “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar y quedó en prisión preventiva justificada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, la agresión ocurrió durante la mañana en un domicilio de la avenida General Santiago Vidaurri, en el fraccionamiento Los Naranjos.

La imputada presuntamente sujetó a su pareja de ambas manos, la arrojó al suelo, la pateó y la golpeó en diferentes partes del cuerpo. Durante la agresión, también habría amenazado de muerte a la víctima.

La mujer presentó lesiones visibles en el rostro, principalmente en las zonas de los ojos, la nariz y los labios.

Según la Fiscalía, la víctima consiguió liberarse y salió corriendo de la vivienda para buscar ayuda en una cerrajería cercana. Desde ese establecimiento se realizó una llamada al número de emergencias 911.

Tras presentar los datos de prueba durante la audiencia, el Ministerio Público obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de Luz Nereyda “N” por violencia familiar.

Además de imponerle prisión preventiva justificada, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La imputada deberá enfrentar el proceso penal mientras continúan las investigaciones. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria.