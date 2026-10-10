En el mes de septiembre se detuvieron a 176 personas por violencia familiar en Mexicali

La Policía Municipal también reportó 10 detenidos por robo con violencia y la recuperación de 23 vehículos robados l Foto: Cortesía

La Policía Municipal también reportó 10 detenidos por robo con violencia y la recuperación de 23 vehículos robados.

Mexicali,B.C.-La violencia familiar fue uno de los delitos que generó más detenciones por parte de la Policía Municipal de Mexicali durante septiembre, con 176 personas arrestadas, de acuerdo con el reporte mensual de la corporación.

Durante septiembre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) registró 915 detenciones por diversos delitos, entre ellas 85 relacionadas con posesión de enervantes, cuatro por abuso sexual y cuatro por portación de arma de fuego.

El informe también contabilizó tres personas detenidas por homicidio en grado de tentativa, dos por secuestro, una por homicidio y una por tráfico de personas.

También hubo detenciones por robo con violencia

En el mismo mes, la Policía Municipal detuvo en flagrancia a 10 personas por robo con violencia, además de recuperar 23 vehículos que contaban con reporte de robo.

A estas acciones se sumaron 64 detenciones de personas que tenían órdenes de aprehensión activas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

En los aseguramientos relacionados con drogas, la corporación reportó 317 envoltorios de metanfetamina, 103 dosis de la misma sustancia, 41 envoltorios de heroína y 21 cigarrillos de marihuana, entre otras sustancias.

También fueron aseguradas 331 armas punzocortantes, seis armas cortas y 25 cartuchos útiles, además de tres chalecos balísticos y ocho teléfonos que, según el reporte, posiblemente eran utilizados para vigilar actividades relacionadas con hechos delictivos.

El balance mensual incluyó, además, 31 personas detenidas por su presunta responsabilidad en accidentes de tránsito.