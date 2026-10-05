Prisión preventiva para acusado de causar destrozos en despacho Dávila

El imputado ingresó sin consentimiento al despacho, ubicado sobre la avenida Larroque, en la Segunda Sección.

Mexicali,B.C.- Por presuntamente haber ingresado al despacho jurídico Dávila y Asociados para causar diversos destrozos, Raúl “N” fue vinculado a proceso.

De acuerdo con la investigación, el incidente se registró el pasado 25 de septiembre, cuando el imputado ingresó sin consentimiento al despacho, ubicado sobre la avenida Larroque, en la Segunda Sección.

Una vez en el interior, rompió el cristal de la puerta principal y causó daños en puertas de madera, chapas electrónicas, muebles y archiveros metálicos.

Al percatarse de los ruidos en las instalaciones, una empleada solicitó la intervención de las autoridades a través de los números de emergencia.

Al finalizar la audiencia, el juez de control determinó vincularlo a proceso por los delitos de allanamiento de morada y daño en propiedad ajena.

También le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Se hizo pasar por guardia

De acuerdo con la víctima, el hoy imputado se hizo pasar por el guardia de seguridad cuando llegaron los policías y logró permanecer dentro del inmueble durante varias horas.

El abogado Jaime Dávila Galván afirmó que los agentes se retiraron sin detenerlo, pese a que las oficinas ya presentaban daños visibles en las puertas. El presunto responsable habría continuado dentro del despacho después de que los policías abandonaron el lugar.

Debido a ello, los agentes ya se encuentran bajo investigación por presuntamente haber implementado de manera incorrecta los protocolos de actuación.