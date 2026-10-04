Investigan por omisión de protocolos a policías que atendieron robo en despacho Dávila

Una carpeta de investigación fue abierta por parte de la Sindicatura Municipal contra los agentes de la policía municipal que atendieron el reporte de robo l Foto: Cortesía

Será una vez finalizada la investigación por parte de la Sindicatura que se determinará si hay elementos necesarios para aplicar una sanción a los agentes.

Mexicali,B.C.-Una carpeta de investigación fue abierta por parte de la Sindicatura Municipal contra los agentes de la policía municipal que atendieron el reporte de robo en el despacho de abogados Dávila y Asociados.

El síndico municipal, José Óscar Vega Marín, informó que la investigación se enfoca en que los agentes no aplicaron de manera adecuada el protocolo de actuación.

Yo no tengo información de que ellos hayan sido quienes lo dejaron entrar, tengo información general de que no fue adecuadamente aplicado un protocolo a la hora que llegan después de una llamada donde lo reportan”, aseguró.

La carpeta fue abierta hace algunos días tras una denuncia por parte de Jaime Dávila Galván, motivo por el cual se encuentra en una etapa inicial.

Vega Marín agregó que a los agentes se les está investigando toda la actividad e involucramiento que tuvieron en el caso, lo cual se ha fortalecido con las pruebas presentadas por el abogado.

“Pues una buena noticia es que los policías llegaron muy rápido después de la llamada, lo malo es que parece ser que no aplicaron los protocolos adecuados”, comentó.

Será una vez finalizada la investigación por parte de la Sindicatura que se determinará si hay elementos necesarios para aplicar una sanción a los agentes.

Cabe destacar que Dávila Galván manifestó no estar de acuerdo con que, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, los policías reciban sanciones menores y adelantó que mantendrá las acciones legales, administrativas y patrimoniales contra ellos.