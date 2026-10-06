Los Muecas regresan a casa para celebrar 56 años de trayectoria en las Fiestas del Sol

La agrupación mexicalense se presentó en la Isla de las Estrellas ante un público que aprovechó el espacio para bailar al ritmo de sus canciones.

Mexicali,B.C.- Después de 56 años de trayectoria, Los Muecas regresaron a casa para reencontrarse con el público mexicalense durante la edición 50 de las Fiestas del Sol.

La agrupación se presentó este lunes en la Isla de las Estrellas, durante el onceavo día de actividades. Su presentación comenzó a las 10:35 de la noche, con un repertorio que los ha acompañado desde sus inicios en los campos del Valle de Mexicali.

“Qué Ironía”, “Sabor Amargo” y “Triste Adiós” fueron algunas de las canciones que formaron parte de la presentación, con las que Los Muecas recordaron una trayectoria que llevó su música de esta frontera a distintos puntos de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Rene Acosta

El concierto también tuvo un momento especial cuando el staff de la agrupación preparó un pastel para celebrar sus 56 años de trayectoria y colocó “Las Mañanitas” sobre el escenario.

El público se sumó al festejo y cantó junto con Los Muecas, convirtiendo el aniversario de la agrupación en una celebración compartida con quienes acudieron a escucharlos.

A diferencia de otras presentaciones que han concentrado a una gran cantidad de personas frente al escenario, durante el concierto de Los Muecas los asistentes permanecieron más dispersos, situación que permitió que quienes acudieron pudieran bailar con mayor espacio.

Con más de cinco décadas de historia, la agrupación volvió a presentarse en la ciudad donde comenzó su recorrido musical, como parte de los festejos por los 50 años de las Fiestas del Sol, aprovechando cada oportunidad entre canción y canción para agradecer el cariño de su público más fiel.