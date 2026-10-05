Inspector llega a las Fiestas del Sol: conoce su historia y canciones

El grupo regiomontano, considerado uno de los referentes del ska en México, llegará a Mexicali este martes 6 de octubre l Foto: Cortesía

Inspector llega a las Fiestas del Sol; si aún no los conoces, te compartimos algunos datos que quizá no sabías.

Inspector llega a las Fiestas del Sol; si aún no los conoces, te compartimos algunos datos que quizá no sabías

Inspector es una banda originaria de Monterrey, Nuevo León, que comenzó su trayectoria en noviembre de 1995 con la intención de combinar diferentes géneros musicales, entre ellos el ska jamaiquino, el reggae y el jazz.

La agrupación estuvo integrada inicialmente por Jesús “Padrino” Arriaga y, poco después, se sumaron Homero Ontiveros, en el teclado, y Big Javy, en la voz, quienes se convertirían en parte importante de la identidad musical de la banda.

En 1998, Inspector lanzó su primer álbum independiente, Negro y Blanco, producción con la que comenzó a realizar presentaciones y giras por diferentes estados de la República Mexicana.

Datos curiosos de Inspector

El nombre del grupo surgió de manera espontánea, buscando algo que sonara enigmático y clásico a la vez.

A finales de los años 90, el género comenzó a ser denominado “ska mexicano”, e Inspector fue una de las primeras agrupaciones en lanzar canciones de corte romántico, entre ellas “Deja ya de mentir”.

Su primer material no fue un disco formal, sino un demo grabado en un cassette llamado Misiones , con el cual comenzaron a hacerse notar en la escena underground de ciudades como Guadalajara y Ciudad de México.

, con el cual comenzaron a hacerse notar en la escena underground de ciudades como Guadalajara y Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, la banda ha conseguido reconocimiento dentro de la escena del ska nacional con canciones como “Me estoy enamorando”, “Osito dormilón”, “Pánico” y “Volvamos a ser novios”.

Cuándo se presentará en las Fiestas del sol

Inspector llegará al escenario de las Fiestas del Sol este martes 6 de octubre para mostrar a los mexicalenses por qué es considerado uno de los referentes del ska en México.