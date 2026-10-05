El Gran Silencio llega Fiestas del Sol 2026
A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha desarrollado un estilo propio, con letras relacionadas con el barrio.
Gran Silencio llega a las Fiestas del Sol, así que, si no conoces a la banda, te contamos un poco sobre este grupo de rock.
Gran Silencio es una banda mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, fundada en 1992 por Cano Hernández y Tony Hernández. Su propuesta musical se caracteriza por combinar géneros como el rock, ska y reggae, entre otros.
A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha desarrollado un estilo propio, con letras relacionadas con el barrio y experiencias de la vida cotidiana.
Con el paso de los años, se incorporaron a la banda Iván Monsiváis, en la batería; Wiwa Flores, en el bajo; Palmas Martínez, en las percusiones; Fernando Alvarado, en el trombón; Juanki Sandoval, en la trompeta, y Rey Rodríguez, en el teclado.
Canciones más populares
Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Chuntaro Style”, “Dormir Soñando”, “Círculo de Amor”, “Déjenme si estoy llorando” y “Tonta canción de amor”.
3 datos curiosos que quizá no sabías
- Gran Silencio se llamó originalmente “La Zona del Silencio”, en referencia a la famosa región ubicada entre Chihuahua, Coahuila y Durango.
- Antes de incorporar elementos de cumbia, rap y rock a su propuesta, el grupo tocaba con guitarra acústica y armónica, bajo la influencia del movimiento rupestre mexicano.
- La agrupación es considerada una de las bandas representativas del movimiento musical de Monterrey de los años 90, junto con grupos como Control Machete y Plastilina Mosh.
¿Cuándo se presentará en las Fiestas del Sol?
Gran Silencio llegará al escenario de las Fiestas del Sol este miércoles 7 de octubre, para ofrecer su propuesta musical al público de Mexicali.