El Gran Silencio llega Fiestas del Sol 2026

Gran Silencio es una banda mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, fundada en 1992 por Cano Hernández y Tony Hernández l Foto: Facebook.com/elgransilenciooficial

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha desarrollado un estilo propio, con letras relacionadas con el barrio.

Gran Silencio llega a las Fiestas del Sol, así que, si no conoces a la banda, te contamos un poco sobre este grupo de rock.

Gran Silencio es una banda mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, fundada en 1992 por Cano Hernández y Tony Hernández. Su propuesta musical se caracteriza por combinar géneros como el rock, ska y reggae, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha desarrollado un estilo propio, con letras relacionadas con el barrio y experiencias de la vida cotidiana.

Con el paso de los años, se incorporaron a la banda Iván Monsiváis, en la batería; Wiwa Flores, en el bajo; Palmas Martínez, en las percusiones; Fernando Alvarado, en el trombón; Juanki Sandoval, en la trompeta, y Rey Rodríguez, en el teclado.

Canciones más populares

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Chuntaro Style”, “Dormir Soñando”, “Círculo de Amor”, “Déjenme si estoy llorando” y “Tonta canción de amor”.

3 datos curiosos que quizá no sabías

Gran Silencio se llamó originalmente “La Zona del Silencio” , en referencia a la famosa región ubicada entre Chihuahua, Coahuila y Durango.

, en referencia a la famosa región ubicada entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Antes de incorporar elementos de cumbia, rap y rock a su propuesta, el grupo tocaba con guitarra acústica y armónica, bajo la influencia del movimiento rupestre mexicano.

La agrupación es considerada una de las bandas representativas del movimiento musical de Monterrey de los años 90, junto con grupos como Control Machete y Plastilina Mosh.

¿Cuándo se presentará en las Fiestas del Sol?

Gran Silencio llegará al escenario de las Fiestas del Sol este miércoles 7 de octubre, para ofrecer su propuesta musical al público de Mexicali.