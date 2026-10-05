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Videos de rodeos en Fiestas del Sol generan denuncias por presunto maltrato; SMADS revisará las competencias

Los señalamientos se concentran en el manejo de becerros y vacunos durante las maniobras; la autoridad verificará si las prácticas cumplen con la legislación de bienestar animal.

Videos de rodeos en Fiestas del Sol generan denuncias por presunto maltrato; SMADS revisará las competencias

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Por Said Morones  

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Mexicali,B.C.- Videos difundidos en redes sociales sobre los rodeo de las Fiestas del Sol generaron denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal, principalmente por la forma en que son manejados algunos becerros y vacunos durante las competencias, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS).

Los señalamientos se concentraron principalmente en el manejo de becerros y vacunos durante las maniobras de arreo, así como cuando algunos ejemplares quedan atorados en el área conocida como chute.

Ante las denuncias, la dependencia estatal inició un proceso de atención y seguimiento para determinar si las actividades se desarrollan bajo las condiciones establecidas por la Ley de Protección a los Animales del Estado de Baja California.

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La titular de la SMADS, Elvia Martínez Santos, informó que personal de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal realizará las revisiones correspondientes, en coordinación con autoridades municipales y organizadores de los eventos.

La funcionaria señaló que las inspecciones estarán enfocadas en verificar las condiciones en las que se desarrollan las competencias y el trato que reciben los animales durante las actividades.

Revisarán manejo y condiciones de los animales

En redes sociales también se han presentado posturas distintas respecto a las imágenes difundidas, pues mientras algunos asistentes señalaron posibles golpes y prácticas de maltrato, otras opiniones sostuvieron que se trataba de maniobras utilizadas de manera habitual en actividades de manejo ganadero y rodeo.

Como parte de la revisión, la autoridad estatal considerará aspectos relacionados con las técnicas utilizadas para el arreo y conducción de los ejemplares, así como las condiciones de las instalaciones destinadas a su resguardo y descanso.

También se revisará que las actividades cuenten con personal capacitado para el manejo de los animales y que se priorice su integridad física durante el desarrollo de los espectáculos.

La SMADS indicó que dará seguimiento a las condiciones de bienestar animal en este tipo de eventos y a la aplicación de las disposiciones establecidas en la legislación estatal.

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