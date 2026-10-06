La Original Sonora Dinamita llega a las Fiestas del Sol: 4 datos curiosos que quizá no sabías

La Original Sonora Dinamita, llegará este jueves 8 de octubre al escenario de las fiestas del sol donde pondrá a bailar a los mexicalenses con algunos de sus mayores éxitos l Foto: Cortesía

La agrupación llegará a Mexicali para poner a bailar a los cachanillas con sus grandes éxitos de cumbia.

Mexicali,B.C.-La Original Sonora Dinamita llega a las Fiestas del Sol para poner a bailar a los cachanillas, así que, si todavía no eres fan de la agrupación, te contamos algunos datos curiosos y más sobre ella.

Aunque muchos la relacionan directamente con México, ¿sabías que La Original Sonora Dinamita tiene sus raíces en Colombia? La agrupación se formó en 1960 en Cartagena por Lucho Argaín, bajo el nombre de Sonora Buscapié, antes de adoptar el nombre con el que es reconocida actualmente: La Sonora Dinamita.

Con el paso de los años y debido a distintas disputas legales por el uso del nombre, surgieron varios grupos que utilizan el nombre de La Sonora Dinamita.

Entre ellos se encuentran La Original Sonora Dinamita, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, La Sonora Dinamita, La Explosiva Sonora Dinamita y La Internacional Sonora Dinamita.

Aunque su origen es colombiano, México fue clave para su consolidación, pues fue uno de los países donde el grupo comenzó a realizar giras y a ganar popularidad entre el público.

Canciones más populares

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Qué bello”, “Escándalo”, “Se me perdió la cadenita” y “Mi Cucu”, temas que han formado parte del repertorio de cumbia que ha acompañado a varias generaciones.

¿Cuándo llegará a las Fiestas del Sol?

La Original Sonora Dinamita llegará este jueves 8 de octubre al escenario de las Fiestas del Sol, donde pondrá a bailar a los mexicalenses con algunos de sus mayores éxitos.

Cuatro datos curiosos que quizá no sabías