¿De quién se esconde Amíclar?

Madrid, España.- Desde hace tiempo se conocía que al amigo íntimo, presunto socio y, para algunos, cómplice y operador, de los denunciados negocios de Andy López Beltrán, era Jorge Amílcar Olán, un joven que vendía mosaicos en Tabasco y que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un desmesurado y expuesto empresario público

Así, de los baldosines, pasó a la construcción, venta de medicinas al gobierno y, de acuerdo a las investigaciones iniciada en este gobierno, en uno de los operadores clave del contrabando de combustible, explosivo negocio a nivel crimen organizado que alcanzó en el sexenio pasado un auge imposible de imaginar sin la complicidad de políticos, funcionarios y, lo impensable, de mandos de la Secretaría de Marina.

Se convirtió en una empresa criminal de clase mundial, contrabandeando por tierra y mar, miles de millones de litros de dísel en total impunidad.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum, descubierto el caso a partir del aseguramiento en Altamira, Tamaulipas, del buque tanque Challenge Procyon, el 31 de marzo de 2025 por el gabinete de seguridad, se dio la orden de investigar.

Y así fueron tirando de la cadena criminal que hasta ahora ha tenido su eje en mandos de la Marina, pero con complicidades políticas.

El caso de Amílcar, es clave

Descubierto el lunes pasado por el reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda en su domicilio de la Vía Colina número 20 en la exclusiva zona de Colina d´Oro en el Montecarlo suizo de Lugano, desapareció de inmediato y me pregunto: ¿De quién está huyendo si ya la fiscal Ernestina Godoy declaró que ni a él ni a Andy se les investiga? ¿De quién se esconde, entonces?

Pues a como veo las cosas, solo de sus socios por lo que sabe y por los tres mil millones de pesos depositados en cuentas suizas que no todos deben ser suyos.

Es decir, para los que operó, ¿vale más muerto que vivo?

Solo tienen que resolver qué tiene más valor: si los miles de millones, o su silencio

Y en eso le va la vida.

RETALES

1. SOL.- La captura de el Capitán Sol,el viernes en Zapopan, es el mayor golpe en la investigación de esta red criminal. El capitán Miguel Ángel Solano, esclave en esta red mundial de huachicolfiscal;

2. MANO.- El primero en registrarse como candidato a diputado por Morena por el sexto distrito de Tabasco,fue Andy López Beltrán. El punto quees que el fuero lo adquiere un legisladorhasta que protesta el cargo, en este casoel lejano 30 de agosto de 2027; y

3. AUSENCIA.- Aquí en Madrid confían en que la presidenta Sheinbaumasista a la Cumbre Iberoamericana, eldía 4, pero no la veo. Va a China al G-20el 18. Y de perder Lula en Brasil, el 25,sería la solitaria de izquierda. Pero aúnconfían.

Nos vemos mañana, pero en privado.

*- El autor es periodista y conductor de noticieros con 55 años de experiencia.