Vinculación del gobierno y fiscalía de Baja California con empresas ligadas al crimen organizado

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de un reporte de la OFAC (Office of Fireign Assets Control).

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de un reporte de la OFAC (Office of Fireign Assets Control), en español la podríamos denominar Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer nombres de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, algunas recibieron contratos millonarios de la Fiscalía General de Baja California y del propio Gobierno del Estado.

La OFAC sancionó a varias empresas como: Baja Fixe4 Groput, S.A. de C.V.; Intelipoof Efficient, S de R.L. de C.V.; Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V.; Private Equity Bursatil, S.A. de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Holistic Wellwaves, S de R.L. de C.V.; Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V. y Videovigilancia Colaboratica, S.A.P.I. controladas o dirigidas supuestamente por Marco Antonio Mreno Gómez Santelices (Moreno)

De estas resalta Intelipoof Efficient, S de R.L. de C.V., que según un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicado el 1 de octubre de este año por Verónica Ayala, muestra que la Fiscalía de Baja California contrató a Intelipoof Efficient, S de R.L. de C.V para diferentes servicios por un monto de 200 millones de pesos, que entre 2022 y 2025 obtuvo decenas de contratos por conservación y mantenimiento de inmuebles, hasta compra de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico e incluso –dice el reporteun software de inteligencia para reconocimiento facial. Incluso se utilizaron recursos de fondos federales en materia de seguridad.

Este reporte presenta una copia de una compra por parte de la Oficialía Mayor de la FGE a esta empresa por 10 millones de pesos y dice en la descripción: “Software, adquisicipon de software de inteligencia para reconocimiento facial para la dirección de Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California”.

En el informe de la OFAC se da un listado de 21personas y 25 empresas sancionadas por esta oficina que forman parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, actual líder de la facción de “Los Mayos”.

La FGE otorgó un total de 33 contratos entre 2022 y 2025 que suman poco más de 73.2 millones de pesos. Sin embargo el Semanario Zeta publicó en diciembre pasado que tan solo en 2023 Itenliproof había recibido de la Fiscalía 10 contratos por más de 101 millones de pesos. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) aparecen otros 11 contratos por 10.6 millones de pesos, entre otros contratos.

Destaca que esta empresa que ha sido ligada al Cártel de Sinaloa ha recibido contratos que abarcan los períodos de Iván Carpio Sánchez (2022-2023) y de María Elena Andrade Ramírez de 2023 a la fecha.

Pero la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda también ha contrtado los servicios de Inteliproof E - cient. La compañía recibión entre 2022 y 2025 al menos 7 contratos del gobierno estatal que suman 16.5 millones de pesos. De estos 7.5 millones de pesos fueron para la compra de uniformes y equipo de protección para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En 2025 otros dos contratos por 208 millones de pesos por la venta de equipo antimotín, también para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ante estos datos dados a conocer, Marina del Pilar declaró: “El día que nos enteramos de toda esta información, le pedí a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Honestidad y Anticorrupción que hiciera una revisión de todas las empresas que aparecen en esta lista, evidentemente cancelar cualquier contrato que tengamos con las empresas aquí señaladas y pues vetarlas, aunque estén congeladas las cuentas, pues son empresas que estarán ya vetadas para cualquier tipo de participación estatal”. ¿Cómo llegaron a contratar esta o estas empresas sin una verdadera investigación?

*- El autor es periodista independiente.