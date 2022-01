Todos deberían sentirse orgullosos de haberlos conquistado: Dice rey de España sobre América

ESPAÑA.-El rey Felipe VI defendió la Conquista y aseguró que todos deberían sentirse orgullosos de los valores y principios que llevó España a América.

El monarca dijo que en esos tiempo “los nuevos territorios se incorporaban a la Corona en situación de igualdad con los demás reinos”.

Felipe detalló que en las primeras ciudades hispanas en América “España impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de 500 años después, siguen albergando las instituciones públicas”.

También dijo que España construyó universidades, hospitales y escuelas, además de haber traído conisgo la lengua.

“España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo; y con todo ello aportó valores y principios como las bases del Derecho Internacional o la concepción de derechos humanos universales”, comentó.

Lo dicho por el monarca contrasta con el alto grado de desarrolló de los Aztecas y otros pueblos en América, quienes ya tenían universidades, edificaciones, mercados y grandes ciudadades.

En el 2019, Andrés Manuel López Obrador, solicitó por escrito al rey de España que pidiera perdón por la Conquista.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que lo acontecido hace 500 años en México, no fue una conquista, sino una invasión.

No fue una conquista, sino una invasión "no hubo conquista porque si no, no prevalecería nuestra memoria de los pueblos originarios", dijo.